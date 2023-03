Inglaterra e Itália reeditam final de 2020 na abertura das Eliminatórias da Euro

Fábio Hecico (via Agência Estado)

A 17ª edição da Eurocopa será realizada entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, mas começa a definir seus representantes a partir desta quinta-feira, com a realização de oito jogos da primeira rodada das Eliminatórias - serão outros oito na sexta-feira e mais sete no sábado. Com a anfitriã Alemanha fora da disputa por ser o país-sede e com a Rússia banida pela Uefa por causa dos ataques à Ucrânia, 53 seleções iniciam a busca por 20 vagas diretas. Outras três sairão de playoffs com 12 equipes. O primeiro dia de disputas já tem a reedição da final de 2020, entre Itália e Inglaterra, desta vez com mando italiano e com o time de Gareth Southgate querendo acabar com jejum de vitórias de 62 anos na casa dos comandados de Roberto Mancini.

São sete grupos com cinco representantes e outros três com seis. Todos jogam contra todos em duelos de ida e volta e os dois melhores de cada chave avançam diretamente. A primeira fase vai até novembro de 2023, enquanto a fase dos playoffs ocorre em 2024, com os 10 terceiros e times vindo da Liga das Nações distribuídos em três chaves de quatro, com o melhor de cada se garantindo.

Será a abertura da nova temporada de seleções após a consagração da Argentina na Copa do Mundo do Catar, em dezembro. E o apaixonado por futebol já terá logo de cara a atual campeã Itália, ausente nas duas últimas Copas, tentando um ressurgimento justamente contra a Inglaterra, a quem bateu nos pênaltis, dia 11 de julho de 2021, por 3 a 2 após 1 a 1 no tempo normal em pleno estádio de Wembley.

Em momentos distintos, as seleções se enfrentam pelo Grupo C no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, onde Roberto Mancini espera que os bons fluidos da campanha irresistível do Napoli na temporada possam pairar sobre seus comandados diante dos embalados ingleses. Enquanto a Itália busca renascer na Europa, os visitantes terão um tabu de 62 anos jogando na Itália a ser quebrado.

No período, foram sete partidas, com cinco vitórias italianas e dois empates. A última celebração inglesa na Itália foi um 3 a 2 no Estádio Olímpico de Roma em 1961. Os ingleses ainda ganharam um amistoso com mando italiano em 1997, por 2 a 0, mas a partida foi disputada em Nantes, na França.

Nos últimos cinco jogos, a Itália ganhou um e houve empate nos outros quatro e Southgate vê sua equipe pronta para acabar com esse jejum. "É o tipo de desafio que temos de enfrentar e o tipo de jogo que temos de começar a ganhar. Fizemos isso por um tempo, mas temos de tentar realizar de forma mais consistente. Dito isso, não vencemos aqui desde 1961, então também é outro pedaço da história que estamos tentando mudar", enfatizou.

Caso quebre o jejum na Itália, Southgate chegará à 50ª vitória no comando do selecionado inglês em 82 aparições. E ele está crente que é possível. "Essa equipe derrubou muitas dessas barreiras no passado, sabe o nível exigido e tem capacidade para isso."

Por outro lado, o empolgado Mancini elogiou a Inglaterra antes de prever grande resultado para sua equipe. "É um dos melhores times do mundo, tem uma lista de jogadores extraordinários. Vai ser um jogo muito complicado, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Não vai ser fácil para os dois", previu, sem esconder sua confiança em volta por cima após ausência na Copa do Mundo.

"Passamos de uma grande emoção como a conquista da Eurocopa para uma grande decepção como a não classificação para a Copa do Mundo. Foi uma grande decepção, não merecíamos. Agora vamos começar de novo, queremos nos classificar para 2024, vencer a Liga das Nações e depois jogar a Euro da melhor forma como atuais campeões", disse o treinador. "Será uma nova história e queremos começar bem a qualificação."

Italianos e ingleses devem fazer uma briga particular pelo topo da chave. Favoritos, não devem sofrer com os demais oponentes da chave, Ucrânia, Macedônia do Norte e Malta. Mas Southgate prega total respeito por problemas já vividos anteriormente. "Já vivemos jogos que nos deram a vitória como certa. Apesar de alguns grupos parecerem confortáveis, houve muitas noites que não foi o caso em jornadas anteriores."

CRISTIANO RONALDO COM MORAL

A expectativa também é grande com Portugal. Roberto Martínez assumiu a seleção na vaga de Fernando Santos e espera repetir o bom trabalho feito na Bélgica. O treinador fez questão de mostrar que conta com Cristiano Ronaldo, convocado e colocado como líder do elenco pelo comandante espanhol.

"Estou muito feliz por poder ter o Cristiano Ronaldo ao meu lado enquanto enfrentamos desafios e dificuldades", disse o treinador, na p´revia do jogo com Liechtenstein. "Um novo ciclo com o Cristiano Ronaldo torna-nos melhores", admitiu, sem poupar o elenco de elogios. "Todos estão no grupo para somar, temos dois jogos em pouco tempo e não é hora de começar ou não, é de estarmos envolvidos e tornarmo-nos melhores", afirmou. "O nível individual do futebolista português é impressionante e há uma vontade de crescer. A partir daí é desenvolver o mais alto nível que conseguirmos atingir."

Depois de revelar que pensou em abandonar a seleção, Cristiano Ronaldo mostra empolgação para ajudar seu país e o novo técnico. "Estou bem preparado e motivado. Com muito trabalho, espero escrever uma história brilhante aqui dentro. Estou muito confiante que as coisas vão correr bem e esta nova geração vai ganhar muito."

Portugal é o favorito do Grupo J, no qual terá Bósnia Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Lichtenstein pela frente.

Confira os jogos da primeira rodada:

Quinta-feira

Casaquistão x Eslovênia

Eslováquia x Luxemburgo

Itália x Inglaterra

Dinamarca x Finlândia

Portugal x Liechtenstein

San Marino x Irlanda do Norte

Macedônia do Norte x Malta

Bósnia Herzegovina x Islândia

Sexta-feira

Bulgária x Montenegro

Gibraltar x Grécia

Moldávia x Ilhas Faroe

Sérvia x Lituânia

Áustria x Azerbaijão

Suécia x Bélgica

República Checa x Polônia

França x Holanda

Sábado

Escócia x Chipre

Israel x Kosovo

Armênia x Turquia

Belarus x Suíça

Espanha x Noruega

Croácia x País de Gales

Andorra x Romênia