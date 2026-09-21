Inglaterra anuncia cinco cortes antes de jogo contra a Espanha pela Liga das Nações

A semana iniciou com uma enxurrada de problemas para a seleção da Inglaterra, que divulgou o corte de cinco jogadores da lista de convocados do técnico Thomas Tuchel para os compromissos da Liga das Nações neste período de Data Fifa.

Na relação de baixas por lesão estão o lateral-direito Tino Livramento, os meio-campistas Kobbie Mainoo e Declan Rice, além dos atacantes Cole Palmer e Marcus Rashford.

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Apesar do número excessivo de desfalques, Tuchel optou por chamar apenas dois atletas para repor as vagas dos contundidos. Assim, diante deste cenário, James Garner e Morgan Gibbs-White se juntam ao restante da delegação nesta sexta-feira.

De volta à primeira divisão da Liga das Nações, os ingleses marcam a sua estreia contra a Espanha, em jogo programado para este sábado, em seus domínios. Na sequência, a equipe enfrenta a República Tcheca e a Croácia, antes de voltar os tchecos em Wembley.

Segundo o jornal inglês The Guardian, Garner chega para ocupar as funções que seriam de Rice ou Mainoo no meio-campo, enquanto Gibbs-White é o mais cotado para substituir Cole Palmer e jogar um pouco mais avançado para ajudar o ataque.