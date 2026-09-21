Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Inglaterra anuncia cinco cortes antes de jogo contra a Espanha pela Liga das Nações

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A semana iniciou com uma enxurrada de problemas para a seleção da Inglaterra, que divulgou o corte de cinco jogadores da lista de convocados do técnico Thomas Tuchel para os compromissos da Liga das Nações neste período de Data Fifa.

Na relação de baixas por lesão estão o lateral-direito Tino Livramento, os meio-campistas Kobbie Mainoo e Declan Rice, além dos atacantes Cole Palmer e Marcus Rashford.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar do número excessivo de desfalques, Tuchel optou por chamar apenas dois atletas para repor as vagas dos contundidos. Assim, diante deste cenário, James Garner e Morgan Gibbs-White se juntam ao restante da delegação nesta sexta-feira.

De volta à primeira divisão da Liga das Nações, os ingleses marcam a sua estreia contra a Espanha, em jogo programado para este sábado, em seus domínios. Na sequência, a equipe enfrenta a República Tcheca e a Croácia, antes de voltar os tchecos em Wembley.

Segundo o jornal inglês The Guardian, Garner chega para ocupar as funções que seriam de Rice ou Mainoo no meio-campo, enquanto Gibbs-White é o mais cotado para substituir Cole Palmer e jogar um pouco mais avançado para ajudar o ataque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Cortes espanha Futebol Inglaterra Liga das Nações
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV