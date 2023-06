Influencer brasileiro brilha na Copa do Mundo de Tiro com Arco e está na semifinal

O Brasil não para de se destacar no tiro com arco. Depois de Marcus D'Almeida ser campeão da etapa da Copa do Mundo de Xangai, na China, na categoria Recurvo, agora outro atleta está perto de repetir o feito, desta vez no Composto. Famoso nas redes sociais e com mais de 8 milhões de seguidores, o influencer Luccas Abreu ganhou de quatro adversários nesta quinta-feira para avançar às semifinais da Copa do Mundo da Colômbia.

Depois de se classificar como o 21º colocado na fase preliminar para a competição, na terça-feira, Luccas realizou uma grande prova nesta quinta, superando quatro adversários para colocar o País novamente na disputa de medalhas noa modalidade, após 15 anos.

"Não sei nem por onde começar, mas vou ser breve. Depois de 15 anos eu trouxe o Brasil para uma final (semifinal, na verdade) de composto na Copa do Mundo. Vocês não imaginam o quão grande é isso", celebrou o atleta em suas redes sociais. Ele postou toda a preparação para as provas do dia e elogiou a organização do evento.

Com bastante concentração e a pontaria em dia, Luccas abriu a competição superando Cheng-Jui Yang, de Taipei, por 149 a 146. O segundo triunfo foi diante de Roberto Hernández, de Salvador, também com folga de três pontos: 146 a 143.

Na sequência, já fazendo história, ele ganhou apertado do indiano Rajat Chauhan, por 146 a 145, antes de fechar o dia com a repetição do placar diante de Jose Marcelo del Cid, da Guatemala, para se garantir na disputa por medalhas.

A semifinal marcada para sábado, às 17h04 (de Brasília) será dura, diante do também indiano Abhishek Verma, medalhista de prata no Mundial de 2021, nos Estados Unidos. Além de Luccas Abreu, o Brasil ainda contou com Jairo da Silva e Rafael Kawakani, ambos eliminados de cara. Por equipes, a seleção caiu nas quartas de final.