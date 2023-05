Infecção faz Sandry passar por procedimento; Lucas Barbosa e Maicon devem reforçar Santos

(via Agência Estado)

O técnico Odair Hellmann teve uma notícia ruim e duas boas, nesta segunda-feira, durante treino do Santos no CT Rei Pelé. O meia Sandry vai ser submetido a um procedimento na face por causa de infecções, que vem sofrendo após uma cirurgia, e ficará fora de ação por alguns dias.

Já o meia-atacante Lucas Barbosa (lesão ligamentar) e o zagueiro Maicon (entorse de tornozelo esquerdo) estão recuperados de lesão e treinaram normalmente com o restante do elenco, que se prepara para enfrentar o Bahia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, quarta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro.

Odair ainda não poderá contar com meia Luan Dias, em transição física no gramado e sem contato com bola, e com o atacante venezuelano Soteldo, que se recupera de um lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O Santos deve entrar em campo para encarar o Bahia com a seguinte formação: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Lucas Braga (Lucas Barbosa), Mendoza e Deivid (Bruno Mezenga).