A Confederação Africana de Futebol (CAF) confirmou neste sábado (21) o apoio para a reeleição de Gianni Infantino como presidente da Fifa. A oficialização foi dada pelo presidente da entidade continental, Patrice Motsepe, em assembleia geral realizada em Abuja, na Nigéria.

"Gianni tem o nosso apoio, em nome das 54 nações africanas, para ser o nosso candidato. Recebi a resposta de todas as 54 federações-membro da África: apoiamos Gianni unanimemente", disse Motsepe.

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O evento realizado na Nigéria contou com a participação do próprio Gianni Infantino e de Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que é outro postulante ao cargo. O candidato Kozo Tashima, presidente da Associação Japonesa de Futebol, não compareceu à assembleia.

O atual presidente da entidade máxima do futebol mundial já tinha recebido apoio público da Conmebol nesta sexta-feira (20), por meio de nota oficial, após reunião dos membros. No final de outubro, a Confederação Asiática de Futebol também aprovou a continuidade de Infantino à frente da Fifa.

"Encontrarão sempre em mim e na Fifa um parceiro de confiança", destacou Infantino durante o evento em Abuja.

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A eleição para a presidência da Fifa será realizada no dia 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos. O prazo para o registro de candidaturas encerrou na última quarta-feira (18) e tem três nomes na disputa: Infantino, Tashima e Diallo.

O executivo suíço ocupa o cargo máximo da instituição desde fevereiro de 2016, substituindo Joseph Blatter, que renunciou à posição no meio de 2015 após escândalo de corrupção. O atual líder foi reeleito em 2019 e 2023 e, caso consiga uma terceira vitória, permanecerá na presidência até 2031.