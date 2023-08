Infantino, Rapinoe e Putellas prestam homenagens à Marta após eliminação do Brasil

De forma melancólica, Marta deu adeus à Copa do Mundo na quarta-feira, com o empate da seleção brasileira com a Jamaica por 0 a 0. Aos 37 anos, a atacante do Orlando Pride confirmou sua decisão de não disputar mais partidas do torneio. Com 17 gols, a camisa 10 da seleção brasileira é a maior artilheira da competição, tanto no masculino quanto no feminino.

A Rainha, como é conhecida ao redor do mundo, foi pioneira no esporte e inspirou todas as atletas que hoje disputam o torneio. Com a confirmação da eliminação brasileira e do adeus de Marta, jogadoras como a americana Megan Rapinoe, a espanhola Alexia Putellas e alemã Sydney Lohmann prestaram homenagens à brasileira nas redes sociais.

Em seu Instagram, Rapinoe foi sucinta e escreveu um "Obrigado" ao compartilhar uma postagem que falava sobre a despedida de Marta. Ela também utilizou o emoji de uma cabra, uma referência a palavra "Goat". No idioma inglês, o termo se refere à cabra, mas também é um acrônimo de "Greatest Of All Time" ou "Melhor de Todos os Tempos", em português.

Já Putellas agradeceu Marta por seu pioneirismo na modalidade. "Obrigado por abrir portas, por inspirar a todos que amamos esse esporte e por ser uma referência", escreveu a jogadora do Barcelona em suas redes. Lohmann compartilhou um post da Fifa celebrando a carreira da atacante brasileira e a goleira sueca Zecira Musovic descreveu a camisa 10 como "a melhor que nós já tivemos".

Quem também prestou homenagens à jogadora do Orlando Pride foi Gianni Infantino, presidente da Fifa. Em suas redes sociais, o dirigente celebrou a carreira da atleta e lembrou inúmeros marcos históricos que ela estabeleceu ao longo de seis Mundiais disputados.

"Sua habilidade, sua personalidade, sua paixão e seu especialíssimo talento brasileiro inspiraram meninas e mulheres em seu país a jogarem futebol e tentarem te imitar. A gente vai sentir muitas saudades de você, Marta", escreveu no Instagram.