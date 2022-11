Indiana Pacers bate Los Angeles Lakers com cesta de três pontos no último segundo

(via Agência Estado)

Com uma cesta de três do novato Andrew Nembhard no estouro da campainha, o Indiana Pacers recuperou uma diferença de 17 pontos no quarto período para obter uma impressionante vitória sobre os Lakers, em Los Angeles, por 116 s 115, na rodada de segunda-feira à noite na NBA. Detalhe: o arremesso foi feito sob a marcação de LeBron James.

Tyrese Haliburton marcou 24 pontos, deu 14 assistências e fez uma bandeja a 39 segundos do fim para empatar o jogo em 113 pontos, depois de os Pacers começarem o último quarto em desvantagem de 101 a 84 no placar.

LeBron, com 21 pontos, acertou um arremesso a 20,9 segundos do final, mas não impediu Nembhard de fazer a cesta final. O astro dos Lakers deixou a quadra bastante irritado, após a confirmação do placar.

Apesar da derrota, Anthony Davis fez 25 pontos e agarrou 13 rebotes, enquanto Russell Westbrook anotou 24 para os Lakers, que fracassaram na tentativa de obter a sexta vitória em sete jogos.

Indiana é o quarto na Conferência do Leste, com 12 vitórias e oito derrotas. Os Lakers, com sete triunfos, em 19 jogos, estão apenas em 13º no Oeste.

Em Boston, Jayson Tatum, recuperado de lesão de tornozelo, marcou 35 pontos na vitória dos Celtics, por 140 a 105, sobre o Charlotte Hornets. Marcus Smart colaborou com 22 pontos e 15 assistências na nona vitória seguida em casa e a 13ª em 14 jogos.

Jalen McDaniels marcou 24 pontos e Kelly Oubre Jr. fez 22 pelos Hornets, que perderam pela 12ª vez em 15 jogos.

Com o resultado, Boston, líder do Leste, só perdeu quatro vezes, depois de 21 jogos. Charlotte é o 13º, com seis vitórias, em 21 duelos.

Na partida com mais pontos da rodada, o Washington Wizards bateu o Minnesota Timberwolvers por 142 a 127, com direito a 41 pontos do pivô Kristaps Porzingis.

Confira os resultados da noite desta segunda:

Philadelphia 76ers 104 x 101 Atlanta Hawks

Washington Wizards 142 x 127 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 140 x 105 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 109 x 102 Orlando Magic

Toronto Raptors 100 x 88 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 105 x 101 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 129 x 113 Houston Rockets

Utah Jazz 107 x 114 Chicago Bulls

Sacramento Kings 117 x 122 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 115 x 116 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta terça:

Detroit Pistons x New York Knicks

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Portland Trailblazers x Los Angeles Clippers