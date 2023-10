Incêndio no circuito de Valência dá susto e cancela atividades da Fórmula E nesta terça

A rotina de treinos no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha, foi alterada por um incêndio que atingiu as dependências do local nesta terça-feira, durante os testes de pré-temporada das equipes que disputam a Fórmula E. Por causa do incidente, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) suspendeu as atividades para o período da tarde.

"Após o incidente de hoje, a FIA informou à Fórmula E e a todas as equipes da categoria que as atividades de pista para o resto do dia foram canceladas" divulgou a entidade em postagem veiculada nas redes sociais.

O foco de incêndio teve início nas instalações da Williams Advanced Engineering, fornecedora de baterias da categoria. Por meio de um comunicado, a direção da Fórmula E informou que o fogo foi detectado no intervalo entre as duas sessões do dia e atingiu também o pitlane e a área dos boxes.

Nas redes sociais, autoridades divulgaram que as investigações foram iniciadas para descobrir a causa do incêndio. Uma pessoa foi atendida pela equipe médica e levada a um hospital para exames de precaução.

"A equipe de respostas a incidentes de pista agiu imediatamente para conter o fogo enquanto o prédio principal e as garagens foram rapidamente evacuadas", informou o comunicado.

Os testes de pré-temporada da Fórmula E acontecem em Valência entre os dias 24 e 27 de outubro. Na sessão da manhã desta terça, o melhor tempo registrado até então foi do neozelandês Mitch Evans, da equipe Jaguar, que obteve a marca de 1min24seg474.