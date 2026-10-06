Imprensa internacional se derrete por Messi em despedida: 'O melhor até o último dia'

Lionel Messi realizou seu último jogo com a camisa da seleção argentina nesta terça-feira, 6, na vitória por 3 a 0 sobre Benim no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Após a partida, veículos estrangeiros exaltaram a carreira do jogador de 39 anos pelo seu país.

O "Marca", da Espanha, destacou o empenho de Messi no confronto e afirmou que o atacante foi "o melhor até o último dia". "Messi não foi substituído, jogou os 90 minutos... e ali sua luz se apagou, mas nasceu sua lenda. Uma lenda fantástica do maior jogador da história deste esporte."

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Já o argentino diário "Olé", ressaltou os sentimentos da arquibancada logo no início do amistoso. "As pessoas se emocionam, os meninos (e não tão meninos assim) choram porque não conseguem conceber uma seleção sem Lionel Messi: é tudo o que conheceram e não conseguem acreditar no que está acontecendo. No país das divisões, por algumas horas, não há divisões: a emoção nos invade."

"Leo se despede em paz da seleção. Realizou todos os sonhos, sabendo que construiu muito mais do que apenas um ciclo, que deixa um ensinamento, que a Scaloneta fica em excelentes mãos porque o técnico criador continua e porque os meninos que o tinham como ídolo hoje são homens que carregam seu capitão nos braços, mas já sabem que serão eles os responsáveis por confirmar o rumo", completou o portal.

Por fim, o "Clarín", também da Argentina, agradeceu a todos os mais de 20 anos de Messi atuando pela seleção nacional. "Obrigado. Muito obrigado. Oitenta mil obrigados. Um milhão de obrigados. Quarenta e seis milhões de obrigados. É disso que se trata esta última vez de Lionel Messi com a seleção argentina. ... Viraliza no Monumental a imagem de Messi chorando enquanto destrói os lencinhos de papel, que mal conseguem conter as lágrimas. É que Messi também quer agradecer à torcida."