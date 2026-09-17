Imprensa internacional põe futuro de Memphis em xeque após pênalti perdido: 'Fundo do poço'

Eleito o vilão da eliminação do Corinthians nas quartas de final da Libertadores, após a derrota de 1 a 0 para o Estudiantes, o holandês Memphis Depay ganhou o noticiário na imprensa internacional após perder o pênalti no último minuto que daria uma sobrevida ao time paulista na luta por uma vaga nas semifinais do mais nobre torneio da América do Sul. De acordo com alguns veículos do continente europeu, o jogador, que teve o contrato renovado no mês passado, tem agora o futuro no clube em xeque.

O jornal espanhol As estampou a manchete 'condena' Memphis Depay. O noticioso enfatizou "a constante montanha russa" que vem marcando a trajetória do jogador no clube paulista e deu destaque para o lance capital da partida (o pênalti perdido no lance derradeiro), que impediu o clube de provocar uma disputa por penalidades para tentar avançar no torneio.

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O periódico Sport, também da Espanha, foi mais direto em sua abordagem e contextualizou não só a queda, mas todo o ambiente de crise que foi criado pela eliminação e pela falha do astro holandês na penalidade.

"Memphis Depay chega ao fundo do poço: vaias, insultos e pichações contra ele". O texto diz que o jogador "está em conflito com seus próprios torcedores há algum tempo" e enfatiza que sua trajetória no clube parece se complicar a cada ano, especialmente após a renovação de contrato, que foi recebida com forte desaprovação pelos torcedores brasileiros.

Por fim, o portal informa que "neste contexto, sua atuação (na partida diante do Estudiantes) pode ter sido a gota d'agua", em referência a uma possível saída do atleta após a frustrante queda diante da torcida alvinegra.

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A eliminação e a perda do pênalti decisivo também teve repercussão na Holanda, país onde o jogador fez história. O De Telegraaf, de Amsterdã, estampou em sua página a seguinte manchete: "Memphis Depay criticado após gol perdido fatalmente pelo Corinthians: 'Ele acha que é maior do que o clube'.

Segundo a publicação, o holandês até ganhou a defesa do treinador Fernando Diniz pela penalidade desperdiçada, mas não escapou das fortes críticas da imprensa brasileira, entre elas, a que "ele se acha maior do que o clube".

O jornal holandês destacou ainda que Memphis deve sofrer mais consequências desagradáveis por parte da Conmebol, já que o atleta "pode ser suspenso após o Estudiantes apresentar uma queixa contra ele depois da primeira partida das quartas de final por ter mostrado o dedo do meio para a torcida argentina" no confronto de ida.