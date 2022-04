Impecável, Swiatek supera Osaka com direito a 'pneu' e é campeã em Miami

Da Redação

A polonesa Iga Swiatek demonstrou porque é a número 1 do mundo no tênis atual, ao derrotar, neste sábado, a japonesa Naomi Osaka, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h19 de jogo, para conquistar o título do WTA 1000 de Miami.

Swiatek, de 20 anos, conquistou o torneio sem perder um único set. A polonesa se tornou a primeira tenista a conquistar na mesma temporada os torneios de Doha, Indian Wells e Miami.

O primeiro set foi bastante equilibrado, mas Swiatek conseguia manter seus serviços com mais tranquilidade. No sexto game, a polonesa obteve a primeira quebra e abriu 4 a 2 no placar. Daí em diante, as tenistas tiveram êxito em seus serviços, mas a vitória ficou para a jogadora europeia.

O segundo set foi um massacre. Confiante, Swiatek arriscou bolas bastante difíceis e teve êxito, o que foi acabando com o moral de Osaka. A polonesa obteve três quebras de saque e fechou a partida com muita tranquilidade.