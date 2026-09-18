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Igor Thiago marca e Brentford dá surra no Chelsea na abertura da 5ª rodada da Premier League

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Com um gol do atacante brasileiro Igor Thiago, o Brentford derrotou o Chelsea, por 3 a 0, nesta sexta-feira, em Londres, em duelo válido pela quinta rodada da Premier League. Jogando em seu campo, o Brentford somou mais três pontos , alcançou nove e está na terceira colocação do Campeonato Inglês. O Chelsea permanece com sete, em sétimo lugar. A liderança é de Sarsenal e Manchester City, cada um com 12 pontos.

O primeiro tempo foi ruim. O Chelsea teve domínio total nos primeiros 20 minutos, mas sem inspiração para criar oportunidades de gol. Uma boa jogada foi de Chavarría pela esquerda.

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O Brentford, por sua vez, só foi incomodar o goleiro Martínez na segunda parte da primeira etapa, com Damsgaard e Lewis-Potter.

O Chelsea se viu na obrigação de produzir algo no ataque, mas só conseguiu aos 40 minutos, com Rogers, cuja finalização explodiu na zaga. A jogada, mais uma vez, começou com Chavarría.

O Brentford volto mais animado no segundo tempo. Com troca de passes rápido e velocidade, o time anfitrião conseguiu duas finalizações em dez minutos. O brasileiro Igor Thiago não chutou a gol, mas brigou muito pela bola contra a zaga do Chelsea.

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O técnico Xabi Alonso demonstrou nervosismo com a atuação do Chelsea. Ele ficou ainda mais irritado, aos 15 minutos, quando Anthony abriu o placar, aos 16 minutos, após cobrança de escanteio.

Desesperado, o Chelsea passa a abusar das bolas alçadas da área, vindas pelo lado direito, onde o português Pedro Neto concentrava o início das jogadas. O Brentford aceitou atuar nos contra-ataques, se posicionou bem, mas não concretizou uma jogada.

Mas aos 38 deu tudo certo para o Brentford. Em um contra-ataque sensacional, Schade escapou pela esquerda e bateu para bela defesa de Martínez. Igor Thiago não perdoou no rebote e fez seu primeiro gol nesta edição do Inglês.

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O Chelsea ficou no campo de ataque até o final, mas praticamente nada produziu em uma noite para esquecer no Campeonato Inglês. Para piorar, aos 49, em mais uma boa jogada de Schade, Fábio Carvalho conferiu para fazer 3 a 0.

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