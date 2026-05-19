Igor Thiago começou no interior do PR, jogou contra o Apucarana Sports e agora vai para Copa

Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (18), a lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos. Presente na convocação passada, para amistosos contra França e Croácia, Igor Thiago teve coroada sua grande temporada pelo Brentford na Premier League e foi chamado pelo treinador italiano para jogar o Mundial. O atleta começou a carreira no interior do Paraná e, inclusive, já jogou contra o Apucarana Sports.

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Ele tem 25 gols em 39 jogos pelo time inglês. No campeonato nacional, fez 22, atrás apenas do fenômeno norueguês Erling Haaland, do Manchester City. Pode ampliar o número no domingo, quando vai a campo para enfrentar o Liverpool na rodada de encerramento da liga inglesa. O Brentford é o oitavo colocado, com 52 pontos, e ainda briga por vaga na Liga Europa ou na Liga Conferência.

Nascido em Gama, no Distrito Federal, Igor perdeu o pai aos 13 anos e trabalhou como servente de pedreiro, feirante e entregador de panfletos antes de começar profissionalmente no futebol. Após ser reprovado em diversos testes, ele conseguiu sua primeira chance no Futebol Clube Verê, no Paraná, e despertou o interesse do Cruzeiro.

Em um de seus jogos pelo Verê, Igor Thiago enfrentou o Apucarana Sports no Estádio Municipal Olímpio Barreto em 2018, em Apucarana, pela semifinal da Terceira divisão do Campeonato Paranaense.

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Em um de seus jogos pelo Verê, Igor Thiago enfrentou o Apucarana Sports no Estádio Municipal Olímpio Barreto em 2018 - Foto: Reprodução Em um de seus jogos pelo Verê, Igor Thiago enfrentou o Apucarana Sports no Estádio Municipal Olímpio Barreto em 2018 - Foto: Reprodução





Na equipe mineira, o atacante estreou profissionalmente em 2020 e marcou 10 gols em 64 jogos disputados. Dois anos mais tarde, ele foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária, na primeira negociação da era SAF do clube mineiro.

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Igor Thiago anotou 21 gols e sete assistências em 55 partidas durante a passagem pelo Leste Europeu antes de se transferir para o belga Club Brugge, onde teve destaque imediato: foram 26 tentos em 40 jogos na temporada 2023/24.

O desempenho na Bélgica abriu as portas da Premier League para o brasileiro, pelo qual o Brentford desembolsou 30 milhões de libras (R$ 212 milhões na cotação da época).

Depois de perder quase toda a sua primeira temporada na Inglaterra por conta de uma lesão no joelho, Igor se tornou o maior destaque dos Bees em 2025/26. Com 25 gols em 39 partidas, tornou-se o brasileiro com mais tentos em uma única temporada da Premier League.