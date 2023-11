Igor Gomes mostra confiança em Felipão e vê Atlético-MG 'cascudo' para encarar o Flamengo

A vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no domingo, deu ao Atlético-MG altas doses de confiança para continuar sonhando com o título brasileiro. Para não perder tal esperança, é preciso vencer o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, missão que o meio-campista Igor Gomes considera dura, mas completamente possível, ainda mais sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, a quem não poupa elogios.

continua após publicidade

"O fato de ter o Felipão ao nosso lado nos dá uma segurança muito grande. Ele é um cara que já viveu de tudo no futebol, vestiu várias camisas, trabalhou na Seleção, na Europa... E sempre vitorioso, com muita experiência. A segurança que ele passa para nós em campo é muito grande, ele vai nos ajudar a fazer o melhor contra o Flamengo e também temos um elenco cascudo, acostumado com esse tipo de jogo, a união tem sido muito legal", disse o jogador.

O time mineiro vive uma ótima sequência de sete jogos sem derrota, com dois empates e cinco vitórias, e deixou para trás os piores momentos. "Acredito que a mudança foi só o resultado, porque a convicção sempre foi a mesma. Quando tem essa troca de treinador, há um processo de entendimento de cada um, pela maneira de jogar e o tamanho do elenco. Tem um período de adaptação, e a diferença foi quando os resultados começaram a vir", disse Igor.

continua após publicidade

O Atlético-MG está em quarto lugar, com 60 pontos, a dois de distância do terceiro colocado Botafogo e a três do vice-líder Flamengo e do líder Palmeiras, empatados com 63. Se vencer os flamenguistas, consegue a ultrapassagem no desempate por saldo de gols, e passa a torcer por tropeços dos palmeirenses e botafoguenses para tentar erguer a taça. Depois do jogo desta quarta, enfrenta o São Paulo, sábado, na MRV Arena, e encerra o campeonato contra o Bahia, dia 6, na Fonte Nova.