Iga Swiatek vence Caroline Garcia de virada e garante a Polônia na final do United Cup

Com uma bela vitória de virada, Iga Swiatek superou a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 1 na madrugada deste sábado, em Sydney, e garantiu a equipe da Polônia na final da United Cup. O triunfo foi construído após um começo hesitante. Depois de perder a primeira parcial por 6/4, a número um do mundo aplicou um duplo 6/1 e definiu o confronto em 1 hora e 46 minutos.

continua após publicidade

No retrospecto entre as duas tenistas, a vantagem é da polonesa. Esta foi a quarta vitória de Swiatek e a segunda de virada. A líder do ranking inicia a temporada com quatro triunfos sobre três rivais que constam na lista do Top 20.

No jogo, Garcia escapou de três break-points, pressionou Swiatek com bons saques e obteve uma quebra de serviço abrindo a vantagem de 4/3. A polonesa tentou reagir, mas diante do bom volume de jogo da rival não conseguiu evitar a derrota por 6/4 no primeiro set.

continua após publicidade

A partir do segundo set, o panorama mudou. Swiatek encaixou seu jogo, imprimiu um ritmo forte, e tomou conta do duelo. Depois de quebrar o serviço da rival logo no início, ela manteve a intensidade e contou com erros não forçados cometidos por Garcia vencendo a disputa, e empatando a jogo em 1 a 1.

O terceiro set foi praticamente a repetição do anterior. A número um do ranking logo abriu vantagem e não foi ameaçada em nenhum momento. A francesa não conseguiu sustentar as trocas de bolas e acabou perdendo o terceiro set por 6/1 dando adeus ao torneio.

SABALENKA E RYBAKINA DECIDEM TÍTULO EM BRISBANE

continua após publicidade

O WTA 500 de Brisbane vai contar, em sua final, com as duas principais jogadoras da competição. Aryna Sabalenka e Elena Rybakina venceram suas semifinais na madrugada deste sábado e chegam para a decisão sem perder nenhum set.

Numa prévia sobre o jogo mais esperado do torneio, Sabalenka falou sobre o que espera do confronto. "Amo jogar contra Elena. Nossas partidas são sempre muito disputadas e as pessoas gostam de assistir. Espero mais uma batalha neste domingo. Estou feliz por chegar à final e farei tudo para ficar com o troféu", disse.

Rybakina foi a primeira a se garantir na decisão ao derrotar a tchega Linda Noskova por 2 sets a 0 em 1 hora e 03 minutos de confronto. A vitória sobre a rival de apenas 19 anos foi construída com facilidade: 6/3 e 6/2. Pela outra semifinal, Aryna Sabalenka bateu Victoria Azarenka também por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.