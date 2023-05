Iga Swiatek sofre lesão, abandona o WTA 1000 de Roma e preocupa para a disputa de Roland Garros

(via Agência Estado)

A polonesa Iga Swiatek está fora do WTA 1000 de Roma. Nesta quarta-feira, a número 1 do mundo abandonou a partida das quartas de final contra a casaque Elena Rybakina por causa de uma lesão na coxa direita.

O jogo estava empatada em 2/2 no terceiro set, após Swiatek ter vencido a primeira parcial por 6/2, enquanto Rybakina marcou 7/6 (7/3) no segundo set. Elas estiveram em quadra por 2h21.

Além da tristeza pela derrota, Swiatek soma a preocupação para saber se terá condições de atuar em Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, com início previsto para daqui dez dias.

Na semifinal, Rybakina, sexta do mundo, vai ter pela frente a letã Jelena Ostapenko, 20ª do ranking, que eliminou a espanhola Paula Badosa, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3.

Na chave masculina, o norueguês Casper Ruud derrotou o argentino Francisco Cerundolo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Na briga por uma vaga na final, Ruud vai enfrentar o dinamarquês Holger Rune, responsável pela eliminação do sérvio Novak Djokovic.