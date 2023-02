Iga Swiatek estreia em Dubai mantendo rotina recente de vitórias arrasadoras

(via Agência Estado)

Iga Swiatek reencontrou seu ritmo e vem atropelando suas oponentes. Depois de conquistar o título do Torneio de Doha, no sábado, após três vitórias arrasadoras com somente cinco games perdidos, a número 1 do mundo continua imponente no circuito. Nesta terça-feira, na estreia do Torneio de Dubai, competição nível WTA 1000, passou fácil pela canadense Leylah Fernandez, por duplo 6/1.

Swiatek caiu nas quartas de final do Aberto da Austrália e prometeu volta por cima na temporada não apenas para se manter no topo do ranking, mas para ampliar a galeria de troféus. No primeiro torneio após o Grand Slam, já foi campeã e espera melhorar seu desempenho em Dubai, onde foi eliminada ainda nas oitavas em 2022, diante de Jelena Ostapenko, que ganharia o título contra Veronika Kudermetova na decisão.

O retorno às quadras em Dubai foi em mais uma vitória rápida. Em apenas 1h13, a polonesa deu show nos aces - foram cinco na partida - além de ter um enorme aproveitamento nos breakpoints. A número 1 do mundo teve sete chances de quebras e ganhou seis delas, três em cada set.

Depois de abrir 4 a 0 no primeiro set, Iga foi surpreendida pela canadense, que quebrou seu serviço. Ela não se intimidou e fechou com mais dois pontos seguidos e fazendo 6/1 com ace. A confirmação veio após a revisão de vídeo.

Na segunda parcial, a polonesa abriu e fechou com quebra, desta vez sem permitir reação da rival, que fez novamente somente um ponto, mas desta vez em seu serviço. A próxima rival de Swiatek será a russa Liudmila Samsonova, nesta quarta-feira, pelas oitavas. No único encontro entre ambas no circuito, a polonesa precisou de três sets e virada para avançar à decisão de Stuttgart em 2022 (6/7, 6/4 e 7/5).

A rodada desta terça em Dubai marcou alguns resultados improváveis, com as eliminações de Maria Sakkari e Carolina Garcia. A grega caiu diante de Karolina Pliskova com 6/1 e 6/2, enquanto a francesa levou 7/5 e 6/4 da americana Madison Keys.

Nos demais jogos, nada de surpresas. Vice em Doha, a americana Jéssica Pegula bateu a búlgara Viktoriya Tomova por 6/2, 5/7 e 6/1, enquanto a compatriota Cori Gauff superou a belarussa Aliaksandra Sasnovich com 6/0 e 6/4. A campeã Ostapenko fez 6/2 e 6/0 na checa Linda Fruhvirtova e a suíça Belinda Bencic passou pela ucraniana Marta Kostyuk com enorme trabalho e virada para 6/7 (7/9), 7/6 (7/5) e 6/4.

A algoz da brasileira Bia Haddad, a romena Sorana Cirstea já se despediu, com 6/4 e 7/6 (7/4) diante da checa Karolina Muchová.