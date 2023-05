Iga Swiatek e Aryna Sabalenka vencem e vão decidir o título do WTA 1000 de Madrid

(via Agência Estado)

Iga Swiatek e Aryna Sabalenka ratificaram, nesta quinta-feira, suas posições de primeira e segunda colocadas no ranking mundial e vão decidir o título do WTA de Madrid. Será o oitavo duelo entre as tenistas e a vantagem é de Swiatek com cinco vitórias e duas derrotas. Detalhe: a polonesa venceu os três jogos no saibro, piso da decisão na capital espanhola.

Swiatek não deu chances para a russa Veronika Kudermetova e precisou de apenas 1h18 para marcar um duplo 6/1. Já a belarussa Sabalenka teve problemas apenas no primeiro set diante da grega Maria Sakkari, quando fechou por 6/4. Na segunda parcial não deu chances à adversária e marcou 6/1.

No Masters 1000, mais uma semifinal foi decidida e vai ser disputada nesta sexta-feira pelo alemão Jan-Lennard Struff e o russo Aslan Karatsev, que venceram nesta quinta-feira seus compromissos de quartas de final.

Struff surpreendeu ao eliminar o grego Stefanos Tsitsipas em três sets: 7/6 (7/5), 5/7 e 6/3. Já Karatsev passou pelo chinês Zhizhen Zhang, ao marcar 7/6 (7/3) e 6/4.

Na outra semifinal, o espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio, terá pela frente o croata Borna

Coric.

Também nesta sexta-feira, o tênis do Brasil estará representado por Beatriz Haddad Maia na semifinal das duplas femininas. Ao lado da belarussa Victoria Azarenka, a brasileira vai enfrentar a americana Taylor Townsend e a canadense Leylah Fernandez em busca de uma vaga na final.