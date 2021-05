Iga Swiatek arrasa Karolina Pliskova na final do WTA de Roma com duplo 6/0

Continua após publicidade

A polonesa Iga Swiatek, de somente 19 anos, entrará para a história do tênis feminino com a conquista do WTA 1000 de Roma, neste domingo. Não por causa do título, mas pelo placar impressionante numa final em torneio de alto nível. A jovem tenista arrasou com a ex-número 1 do mundo, a checa Karolina Pliskova, com bicicleta na decisão. Em apenas 46 minutos, conquistou o título cravando um impressionante duplo 6/0.

Com um jogo muito forte e agressivo no saibro de Roma, Swiatek não deu chances à adversária, que conseguiu somar apenas 13 pontos em todo o confronto, sequer tendo chances de fechar um game.

Justamente num momento em que busca renascer no tênis após altos e baixos, Pliskova leva um duro golpe na final de um torneio na qual está acostumada. A checa chegou na final de Roma nos três últimos anos e buscava o bicampeonato.

Sem conseguir encaixar seus saques e vendo Swiatek respondendo com potência e, por muitas vezes, definindo o ponto rapidamente, Pliskova não conseguiu segurar os nervos e desistiu muito cedo de tentar lutar pelo título. Ficou irritado e "abriu mão" da disputa.

A jovem polonesa vai festejar a entrada ao Top 10 do ranking da WTA nesta segunda-feira com a bela jornada em Roma. Subirá para o 10° lugar. Pliskova ganhará uma posição ao chegar na final, assumindo a oitava colocação.