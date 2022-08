Ídolo do Liverpool desmerece Casemiro: 'Era do Real e nunca foi grande jogador'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Graeme Souness, ídolo do Liverpool e atual comentarista pelo canal Sky Sports, não entendeu tanta motivação dos torcedores do Manchester United pela contratação do volante brasileiro Casemiro, do Real Madrid.

continua após publicidade .

'O Casemiro estava no Real Madrid com grandes jogadores, mas não é um grande jogador, nunca foi um grande jogador", disse. "Ele tem 30 anos e custa mais de 70 milhões de euros, mais objetivos. É muito dinheiro. Não vejo como o Manchester United possa jogar melhor quando o Casemiro tiver a bola."

O ex-atleta, de 69 anos, reconhece que o brasileiro "ajudará a equipe a ser mais sólida no meio-campo", mas que não é um jogador que empolgue a torcida. "Acho que ele teve sorte de estar naquela equipe do Real Madrid. Nunca fiquei na expectativa para ver Casemiro jogar. O Benzema e os outros jogadores, sim", afirmou o antigo capitão dos Reds.

continua após publicidade .

Casemiro foi apresentado à torcida do United nesta segunda-feira, quando a equipe venceu o clássico diante do Liverpool, em Old Trafford, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O jogador poderá estrear no sábado contra o Soulthampton.