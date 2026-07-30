Idealizador defende plano da Fifa e descarta 'venda' da Copa: 'Associações decidem o que fazer'

O controverso e bastante questionado plano da Fifa para construir uma entidade comercial de US$ 20 bilhões (aproximadamente R$ 101,4 bilhões) não caiu bem entre entidades da Uefa e da Concacaf e precisou de explicações de um seus idealizadores, Greg Maffei, que saiu em defesa do projeto e garantiu não se tratar de "venda da Copa do Mundo."

Uefa e Concacaf anunciaram rompimento com a Fifa assim que souberam do 'projeto' e prometeram boicotar a próxima Copa do Mundo. Maffei, ex-presidente da Liberty Media e consultor comercial do plano, precisou de explicações. Em entrevista à Financial Times, explicou que a medida "está muito longe da realidade da Superliga", garantindo que não significa vender a Copa e tem pouca semelhança com o lançamento fracassado de uma Superliga Europeia independente em 2021.

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"É exatamente o oposto. Isso significa que as 211 associações membro da Fifa podem decidir o que querem fazer", explicou. "Isto não é vender a Copa do Mundo pois as propostas resultariam no controle majoritário da Fifa para sempre".

Nesta quinta, os países europeus confirmaram o posicionamento contra o plano da Fifa de criar uma empresa para gerenciar os direitos comerciais e operacionais de suas competições. A Uefa, que logo depois ganhou o apoio da Concacaf, destacou que "nenhuma de suas seleções será participante dos torneios enquanto esse projeto estiver ainda em discussão."

A Fifa planeja vender 20% da participação e uma empresa a ser criada abrigará seus direitos comerciais e de mídia, incluindo os lucros da Copa do Mundo. Os membros terão até 19 de setembro para decidirem se apoiam as propostas, divulgadas justamente pelo Financial Times.

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"Há uma tendência disso acontecendo em todos os esportes", disse Maffei, que liderou a aquisição da Fórmula 1 pela Liberty Media, expandindo a modalidade os Estados Unidos. "É algo que todo tipo de pessoa já fez."

O dirigente ainda explicou que a nova entidade Fifa não está "aberta a investimentos." "Ninguém está falando em tentar alavancar o jogo ou algo do tipo. Esse certamente não é o plano", explicou Maffei.