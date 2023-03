Ida de Messi a restaurante causa tumulto e euforia nas ruas de Buenos Aires

(via Agência Estado)

A presença de Lionel Messi em um renomado restaurante do bairro de Palermo, em Buenos Aires, causou grande tumulto nos arredores do local no final da noite desta segunda-feira. O craque do Paris Saint-Germain desembarcou em seu país natal para se apresentar à seleção comandada por Lionel Scaloni e aproveitou para jantar com sua família na churrascaria 'Don Julio'.

A notícia da presença do herói do título mundial correu rapidamente e logo as ruas ao redor do restaurante, localizado em uma esquina, foram tomadas por torcedores fanáticos, como é possível ver em vídeos que circulam nas redes sociais. Enquanto Messi jantava do lado de dentro, os fãs animavam os arredores como se estivessem comemorando um título, cantando canções de arquibancada como "Muchachos", que marcou a passagem da apaixonada torcida argentina pelo Catar.

Conforme relatado pelo jornal Clarín, a polícia precisou ser acionada por prevenção e foi ao local para fazer um cordão de segurança no momento em que o atacante saiu da churrascaria. Em um dos vídeos, é possível ver Messi cruzando a porta de saída enquanto policiais seguram uma multidão às suas costas. Alguns torcedores conseguem se desvencilhar e chegar mais perto do craque.

A empolgação desta segunda mostra o quanto a relação dos argentinos com o jogador mudou nos últimos anos. Messi já foi muito questionado por uma suposta falta de identificação com a seleção nacional, já que acumulava títulos e grandes atuações pelo Barcelona, seu antigo clube, mas não repetia os feitos com a camisa albiceleste.

O cenário começou a mudar a partir da conquista da Copa América. Depois do título mundial conquistado a três meses, o atacante foi alçado a ídolo máximo, a ponto de evocar comparações com o lendário Diego Armando Maradona. A Argentina fará, nesta quinta-feira, seu primeiro jogo desde o fim da Copa do Mundo. O adversário será o Panamá, em amistoso marcado para as 21 horas (de Brasília), no Monumental de Nuñez.