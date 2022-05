Ibrahimovic opera o joelho, para por até 8 meses e pode abreviar a aposentadoria

(via Agência Estado)

A grande questão no fim de semana, logo após o Milan conquistar o título italiano quebrando jejum de 11 temporadas, era se o atacante Ibrahimovic ainda disputaria mais uma temporada. Aos 40 anos, o centroavante sueco não definiu o futuro, mas uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta-feira pode abreviar sua aposentadoria. Serão entre sete o oito meses de recuperação.

"O AC Milan anuncia que Zlatan Ibrahimovic foi operado ao joelho esquerdo pelo Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, com a presença do Diretor Médico do clube, Stefano Mazzoni, no Hospital Jean Mermoz, em Lyon", anunciou o clube, revelando que o procedimento já era esperado e foi um sucesso.

"A artroscopia estava planejada há algum tempo para resolver definitivamente a instabilidade articular através da reconstrução do ligamento cruzado anterior, com reforço lateral e reparação do menisco. A operação foi um sucesso total e o prognóstico é estimado entre 7 e 8 meses.

Ibrahimovic gostaria de defender o Milan em mais uma Liga dos Campeões após a frustração na temporada passada, na qual caiu na primeira fase como lanterna do grupo. Mas por causa do longo período de recuperação, só voltaria a ficar à disposição no começo de 2023, portanto, já para o mata-mata da competição.

O sueco não se manifestou em suas redes sociais sobre o futuro, tampouco falou da cirurgia. Mas torcedores do Milan já iniciaram campanha para que "fique melhor logo" e por permanência no clube ao menos por mais uma temporada. Ibrahimovic comemorou bastante após o título e sua contagiante vibração no campo e nos vestiários deixaram os italianos esperançosos em um prolongamento da carreira.