Ibrahimovic marca, Milan arranca empate da Udinese, mas pode perder a liderança

Da Redação

Com gol de Ibrahimovic nos acréscimos, o Milan arrancou o empate por 1 a 1 diante da Udinese, no estádio Friuli, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar do empate, o time rossonero poderá perder a liderança.

continua após publicidade .

A possibilidade se dá, pois o Milan chegou aos 39 pontos, dois na frente da Inter de Milão, e três do Napoli, ambos entram em campo neste domingo, pelo Campeonato Italiano.

A Udinese, por sua vez, viu escapar três pontos importantes que fariam com que a equipe se distanciasse da zona de rebaixamento. Atualmente, está na 15ª posição, com 17.

continua após publicidade .

Em bom momento no Campeonato Italiano, o Milan teve a posse de bola e apostou no talento de Zlatan Ibrahimovic para ameaçar a Udinese. O atacante criou boas oportunidades, mas acabou desperdiçando-as. O adversário foi certeiro e abriu o placar aos 17 minutos. Beto aproveitou a sobra dentro da área para fazer 1 a 0.

Na frente do marcador, a Udinese recuou ainda mais e não deu espaço para o Milan fazer a infiltração. Com a bola nos pés, o time rossonero tentou por todo lado, chegou a marcar um gol com Theo Hernández, mas o lance foi anulado por impedimento.

Sem conseguir abrir a defesa adversária, o Milan chegou a ficar desorganizado e deu o contragolpe para a Udinese, que por muito pouco não fez o segundo em tentativa de Nehuen Pérez. Mike Maignan defendeu.

Mas com Ibrahimovic no elenco, nada está perdido. O sueco, que tanto tentou durante os 90 minutos, marcou nos acréscimos. A defesa da Udinese rebateu e a bola parou com o sueco dentro da área. O artilheiro não desperdiçou e decretou o empate.