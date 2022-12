Hyoran retorna ao Atlético-MG cheio de ambição: 'Quero ser protagonista'

(via Agência Estado)

O meia Hyoran foi apresentado nesta segunda-feira pelo Atlético-MG após passagem por uma temporada no Red Bull Bragantino por empréstimo. Campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, ele retorna cheio de ambição a Belo Horizonte após pedido do técnico Eduardo Coudet.

O jogador não escondeu a alegria por novamente vestir a camisa do Atlético-MG após passagem frustrante pelo interior de São Paulo, atrapalhada por lesão que o tirou de campo por diversos jogos - coincidiu com a queda de rendimento da equipe no Brasileirão.

"Muito feliz de estar aqui novamente. Estou me sentindo em casa, fui muito bem recebido por todos", afirmou. "Um clube onde fui muito feliz em dois anos e conquistei quatro títulos. É gratificante demais voltar", disse.

Com o retorno de Nacho Fernández para o River Plate e a manutenção do empréstimo de Nathan com o Fluminense, Coudet exigiu que Hyoran fosse reintegrado e conta com o meia para reerguer o Atlético-MG em 2023 após temporada frustrante. E o voto de confiança deixa o jogador empolgado.

"Estou feliz por saber que o treinador tem uma visão muito boa de mim. Volto com a expectativa de buscar uma vaga para ser titular e ajudar o Atlético dentro de campo", previu. "Acredito que possa render bem. É uma expectativa minha me encaixar no estilo de jogo do Coudet, para poder desempenhar da mesma forma que desempenhei naquela época, sendo protagonista e ajudando com gols e assistências."