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Hulk treina separado, desfalca Atlético-MG na Sul-Americana e deve ter reunião com diretoria

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 16:15:00 Editado em 27.04.2026, 16:25:49
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A novela envolvendo Hulk, Atlético-MG e o seu futuro no clube teve mais um capítulo nesta segunda-feira. O atacante se apresentou normalmente na Cidade do Galo, mas fez um trabalho separado do restante do elenco principal. Relacionado para o clássico com Flamengo no domingo, o jogador deixou o estádio pouco antes do início do duelo. Fora da lista que viajou para o compromisso pela Copa Sul-Americana diante do Cienciano, no Peru, o atleta deve se reunir com a diretoria para definir a sua situação.

As duas partes agora trabalham para que a questão seja logo definida. Atleta e diretoria devem acertar uma rescisão amigável para encerrar o caso. A ausência do jogador teve um peso ainda maior por conta da derrota do Atlético-MG para o Flamengo.

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O time carioca aplicou uma goleada de 4 a 0 dentro da Arena MRV despertando a ira da torcida nas arquibancadas. A crise já mostra os seus sinais na tabela de classificação. A equipe mineira contabiliza 14 pontos, mesma pontuação do Santos (17º e primeiro time na zona de rebaixamento), mas aparece na 15ª colocação pelos critérios de desempate.

Um dos maiores ídolos da história recente do conjunto de Belo Horizonte, Hulk desperta o interesse do Fluminense, que recentemente voltou a negociar com o atacante de 39 anos - os cariocas tentaram a contratação no início do ano. Como o veterano já ia acumular 12 jogos no Brasileirão pelo time mineiro, foi deixado de fora da partida para não inviabilizar uma ida ao tricolor carioca.

Em meio à crise que tomou conta do clube com a derrota para o rival carioca, o Atlético-MG tem uma semana complicada pela frente. Além do duelo no meio de semana pela Copa Sul-Americana, a equipe alvinegra terá pela frente, no sábado, o clássico com o Cruzeiro. Um novo tropeço pode complicar ainda mais a situação do técnico Eduardo Domínguez.

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