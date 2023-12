Hulk não joga a toalha e ainda crê em título ao Atlético-MG: 'Para Deus nada é impossível'

O atacante Hulk, do Atlético-MG, afirmou nesta terça-feira que sonha "com algo maior" na última rodada do Brasileirão. O time mineiro ainda tem chances, remotas, de conquistar o título. O líder Palmeiras tem 69 pontos e saldo de gols de 31, enquanto os vice-líderes somam 66 e saldo de 23.

"Nosso objetivo é classificar direto para a Libertadores e quem sabe sonhar com algo maior. Tudo é possível. Matematicamente ainda temos chances, mesmo que mínimas. Para Deus nada é impossível. Vamos dar nosso melhor para quem sabe conquistar coisas inexplicáveis", afirmou o atacante.

O Atlético-MG enfrenta nesta quarta-feira, às 21h30, o Bahia, primeiro na zona de rebaixamento, com 41 pontos, na Arena Fonte Nova. O Palmeiras vai a Belo Horizonte e joga com o Cruzeiro, que na última rodada se livrou da ameaça de queda para a segunda divisão e chegou aos 46 pontos.

Aos 37 anos, Hulk tem 15 gols no Brasileiro e ocupa a terceira colocação na tabela de artilheiros. Quem está no topo da lista é Paulinho, seu companheiro de ataque, com 19. O atacante está a cinco da marca emblemática de 100 gols com a camisa do Atlético-MG e disse que seria especial se conseguisse atingir esse objetivo contra o Bahia.

"Temos mais um jogo importante amanhã (quarta). A gente vai em busca da vitória e de somar o máximo de pontos possível e depois fazer as contas e ver o que conquistamos", afirmou o atacante, que não quis falar sobre sua permanência no clube. "Vamos falar de futuro no futuro."