Hulk diz ter recebido propostas, mas pretende renovar com Atlético-MG

O atacante Hulk revelou a intenção de renovar seu contrato com o Atlético-MG por mais alguns anos. O jogador de 36 anos, que disse ter recebido propostas para deixar o clube no início do ano, indicou que pode até se aposentar no time de Belo Horizonte futuramente. Seu vínculo atual se encerra no fim de 2024.

"Se quiser me chamar amanhã, me dá mais três, quatro anos de contato, eu renovo!", disse Hulk, bem-humorado, em entrevista à rádio Itatiaia. "Estou feliz aqui, claro que teve proposta para sair no início do ano, agora está tendo também, mas estou focado 100% aqui. Estou feliz e espero ganhar muitos títulos aqui também", declarou.

Hulk não deu maiores detalhes sobre as ofertas que teria recebido. Nem se foram nacionais ou do futebol internacional - a janela estrangeira será reaberta entre julho e agosto. Se cumprir seu atual contrato com o Atlético até o fim, ele terá 38 anos no fim de 2024. O vínculo foi acertado em março do ano passado.

O atacante desembarcou no time mineiro no começo de 2021 e, após sofrer para se adaptar ao futebol local (principalmente no relacionamento com o então técnico da equipe, Cuca), deslanchou no segundo semestre daquele ano. Ele liderou o Atlético nas conquistas da Copa do Brasil e do Brasileirão de 2021. Antes havia ajudado a equipe a faturar o Campeonato Mineiro.