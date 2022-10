Hulk cobra pede pênalti contra o Fla nas redes sociais: 'Só precisa ser justo'

(via Agência Estado)

O atacante Hulk recorreu às redes sociais após a derrota para o Flamengo neste sábado para reclamar da marcação de um pênalti. Na postagem, ele colocou a imagem de um lance em que a bola bateu no braço de Varela dentro da área.

No texto, ele disse não ter o que reclamar do resultado no Rio, mas fez o seu protesto pedindo a marcação da penalidade.

"Perdemos e não temos o que lamentar nada. Mas pelo amor de Deus CBF, arbitragem e Var. Isso não é pênalti? Só precisa ser justo e marcar o que é. Vai ganhar quem jogar melhor e merecer."

Na partida, Hulk não teve uma atuação de destaque e acabou substituído no segundo tempo. Vaiado pela torcida do Flamengo enquanto deixava o gramado, o atacante colocou o dedo no rosto indicando silêncio e ainda tremeu as mãos próximo ao banco de reservas em resposta aos torcedores.

O lance que gerou a reclamação do atleta aconteceu no primeiro tempo quando a partida estava empatada em 0 a 0. A bola bateu no braço do uruguaio Varela, que estava de costas para a jogada. Apesar da reclamação atleticana, o juiz mandou o lance seguir.

Na zona mista, o jogador voltou a falar sobre o lance. "É só umdesabafo. Um lance interpretativo, o VAR tem que chamar o árbitro para ele decidir se vai ser pênalti ou não", afirmou o jogador.

Com 47 pontos, o Atlético-MG perdeu a chance de se aproximar do pelotão de frente na classificação do Brasileiro. O próximo compromisso pela competição é diante do Fortaleza, fora de casa.