Hugo Souza justifica gol sofrido diante da Austrália: ?O cara foi muito feliz?

O goleiro Hugo Souza foi escolhido para ser o titular neste início de ciclo da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2030. No primeiro amistoso, o arqueiro do Corinthians foi questionado sobre o gol sofrido diante da Austrália, após não pular para tentar defender o chute de Nestory Irankunda, em cobrança de falta.

Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, o atleta explicou o lance e deu méritos ao jogador australiano.

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"Acho que o cara foi muito feliz na falta. Quando pensei em saltar, a bola já tinha passado. É óbvio que as críticas vão acontecer: Não pulou na bola, acho que dava, acho que foi falha, acho que não foi falha. Isso vai acontecer em qualquer gol que eu ou outro goleiro tomar aqui na seleção".

O lance em questão ocorreu aos 23 minutos do segundo tempo, quando o árbitro assinalou falta de Douglas Luiz na entrada da área. Na cobrança, o jovem Irankunda, atacante do Sporting-POR, acertou um belo chute para abrir o placar. O goleiro do Corinthians não esboçou reação e ficou parado, gerando críticas nas redes sociais.

Essa foi a segunda partida de Hugo Souza pela seleção brasileira e a equipe ainda não venceu com ele embaixo das traves. O outro compromisso foi em amistoso contra o Japão, em outubro do ano passado, quando o Brasil foi derrotado por 3 a 2.

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"É claro que para mim é um pouco frustrante, não ter vencido ainda com a seleção brasileira".

Apesar da frustração, Hugo Souza afirmou que não sente a pressão em representar o país, citando as passagens por Flamengo e Corinthians, donos das maiores torcidas do Brasil.

"Para ser muito sincero, eu passei pelos dois maiores holofotes. Passei por um e hoje vivo o outro. São os dois maiores holofotes mediaticamente do Brasil. É óbvio que é para os dois lados. E a gente precisa se acostumar com isso. E quando é para o lado bom é muito, quando é para o lado ruim também é muito. Isso me traz uma casca muito grande para chegar aqui na seleção e entender que vai ser assim também".

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Nesta primeira convocação pós-Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti chamou três novos nomes em relação aos escolhidos para o mundial. Alisson, Ederson e Weverton deram lugar a Hugo Souza, Otávio e Pedro Morisco. O goleiro do Corinthians comentou a nova safra da posição e elogiou os concorrentes.

"Eu fico muito feliz de ver uma nova geração de goleiros vindo com essa qualidade. E eu sou um cara que gosta de ver as pessoas evoluindo, gosto de ver as pessoas crescendo. E ver o Pedro Morisco, ver o Otávio da forma que eles chegaram aqui, do jeito que eles chegaram aqui, eleva meu nível também".

A próxima partida da seleção brasileira acontece na próxima terça-feira (29), diante da própria Austrália, em Brisbane. No treino deste domingo (27), o técnico italiano promoveu algumas mudanças e o jovem Otávio assumiu a vaga na equipe titular. Morisco e Hugo também revezaram durante as atividades.