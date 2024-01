Hugo se diz honrado por ocupar lugar que já foi de Fábio Santos e Roberto Carlos no Corinthians

O lateral-esquerdo Hugo é um homem de poucos palavras. Reservado, como ele mesmo disse durante a apresentação oficial como reforço do Corinthians nesta segunda-feira, o jogador de 26 anos não se prolongou nas respostas, mostrou foco em fazer a reconstrução do clube dar certo e se disse honrado em ocupar um espaço no elenco corintiano que já foi de nomes como Fábio Santos e Roberto Carlos.

Fábio se aposentou no final do ano passado, após uma temporada complicada, mas tem uma história vitoriosa no clube, com dois títulos brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Roberto, por sua vez, ficou pouco tempo e não tem conquistas pelo time corintiano, mas é um dos maiores laterais-esquerdos da história do futebol. "Muito feliz por estar em um clube tão grande onde passaram Fábio Santos, Roberto Carlos e a motivação de fazer o meu melhor e crescer junto com o clube", disse Hugo.

Nascido em Arapiraca, Alagoas, Hugo integrou as categorias de base do CRB, mas se profissionalizou no também alagoano Jaciobá. Voltou para o CRB, em 2020, depois de uma breve passagem pelo ABC. Em 2021, foi contratado pelo Goiás, clube no qual jogou nas últimas três temporadas. Firmou-se como titular e anotou um gol e quatro assistências em 41 jogos disputados em 2023, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do time goiano para a Série B.

"Aprendi muito com o Armando (Evangelista, treinador do Goiás). Tivemos um período bom, mas não conseguimos escapar. Vou dar o melhor para poder agradar ao Mano", disse o jogador, que também falou sobre a pressão de jogar em um time de massa como o Corinthians. "Eu Sei da pressão que é jogar aqui, mas me sinto preparado para poder ajudar e fazer o meu melhor com a camisa do Corinthians", garantiu.

Contratado ainda em dezembro do ano passado, sob a gestão de Duilio Monteiro Alves, o latearl foi oficializado como reforço apenas na quinta-feira, um dia antes da apresentação. Ter sido contratado por Duílio não o impediu de ser integrado ao elenco, tanto que ele estava treinando normalmente junto aos demais companheiros desde a reapresentação. Apesar disso, quando o presidente Augusto Melo tomou posse, dia 3 de janeiro, e anunciou Raniele, Rodrigo Garro e Diego Palácios como reforços, Hugo ficou de fora, mesmo já estando acertado com o clube. "Essa contratação não passou por nós", disse o diretor de futebol Rubão na ocasião, ao ser questionado sobre o jogador. "Mas é um bom jogador" acrescentou Melo.

Ao ser questionado sobre a demora para ser anunciado, Hugo disse não ter muito o que comentar. "Não sei dizer ( o motivo da demora), creio que foram questões burocráticas. A torcida do Corinthians é surreal, jogamos aqui ano passado e chegava a arrepiar. É uma coisa de louco, uma sensação muito boa", disse. "Quem está à frente do clube está fazendo as coisas pelo Corinthians, vim para ser feliz, dar o meu máximo assim como os outros", concluiu.

Hugo vai disputar espaço com o lateral-esquerdo equatoriano Diego Palácios, também contratado nesta janela de transferências, após passagem pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Já Matheus Bidu, outro nome da posição, continua vinculado ao clube e treinando, mas está com o futuro indefinido, pois a diretoria deseja negociá-lo.