Hugo Mallo chega ambicioso no Inter e falando em títulos: 'A Libertadores é muito importante'

Primeira contratação pedida pelo técnico Eduardo Coudet, o lateral-direito Hugo Mallo foi apresentado, nesta terça-feira, no internacional. O espanhol de 32 anos chegou com discurso ambicioso, dizendo que quer "ganhar tudo" no clube gaúcho e sem esconder que a Libertadores é a grande ambição dos colorados - o time está nas quartas de final e enfrente o Bolívar.

"A Libertadores é muito importante, mas temos de estar preparados para todas competições", disse Mallo. "Estou aqui para ganhar, já temos que ganhar do Fortaleza (no Brasileirão), crescer e depois ir à Bolívia para ganhar também."

O reforço estudou a história do clube e também o futebol brasileiro, recebeu orientações de companheiros e não esconde que será um grande desafio para a carreira. "É uma liga muito forte, muito competitiva. É um desafio, foi o caminho que decidi tomar", enfatizou. "Muitos companheiros me falaram da força do futebol brasileiro."

Na visão do jogador, ele não terá problemas para adaptação depois de jogar por anos no Celta de Vigo, da Espanha. "É tudo novo, mas não vejo grandes diferenças em relação à Europa. O clube tem muito boa estrutura, bons profissionais trabalhando", elogiou. "Sei os títulos que o clube tem, o nível que está, a ideia de jogo. Também sei que o Inter é uma família, gosto disso é assim que me sentia na Europa".

Desconhecido da maioria da torcida, o jogador fez questão de prometer muita garra na nova casa. No discurso, falou de deixar tudo em campo, justamente o que os colorados sempre cobram de seus atletas.

"Compromisso, garra. Sempre tento ajudar os meus companheiros de todas as formas, crescer como equipe. Gosto de ajudar os jovens e chego para somar. Dentro de campo vou entregar tudo até o final", disse, respondendo sobre suas características.