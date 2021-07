Hugo Calderano se classifica às quartas e faz história no tênis de mesa olímpico

Da Redação

Mais um feito histórico aconteceu na Olimpíada de Tóquio-2020 para o esporte brasileiro. Hugo Calderano venceu uma batalha nesta terça-feira contra o sul-coreano Jang Woojin por 4 sets a 3 - com parciais de 11/7, 9/11, 6/11, 11/9, 4/11, 11/5 e 11/6 -, avançando às quartas de final e tornando-se o melhor do tênis de mesa do Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos.

continua após publicidade .

O mesa-tenista carioca, atual sexto colocado do mundo pelo ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês), já havia igualado, no Rio-2016, a disputa das oitavas de final no tênis de mesa, patamar conquistado pela primeira vez na Olimpíada de Atlanta, em 1996, por Hugo Hoyama.

Em um jogo de alta tensão contra o atual 11.º do mundo, Calderano atingiu o feito histórico de forma dramática. Venceu o primeiro set, mas sucumbiu nos dois seguintes com a precisão de Woojin nos ataques. Chegou a empatar em 2 a 2, contudo mais uma vez o sul-coreano fez uma parcial forte, sem muitas chances para o brasileiro.

continua após publicidade .

O resultado parecia irreversível, considerando as condições da partida até então. Mas o brasileiro parece ter mudado a estratégia, foi melhor nos contra-ataques e no jogo curto e, assim, ganhou os últimos dois sets para dar ao Brasil a chance de chegar mais perto da medalha no tênis de mesa.

"Foi um dia longo com dois jogos, principalmente porque no último mês eu estava treinando só um período, focando mais na intensidade do que na quantidade, então é sempre um desafio você ter tanta intensidade num período tão longo, mas acho que eu consegui gerir muito bem. Esse último jogo foi incrível, eu estava muito bem concentrado nos momentos decisivos. Fiquei boa parte do jogo atrás, então tive de manter a calma e a concentração e continuar acreditando que eu poderia virar, confiando no meu jogo, na minha parte mental, na minha técnica", afirmou Calderano.

Agora, o brasileiro enfrentará o alemão Dimitrij Ovtcharov, 12.º no ranking mundial, que venceu o japonês Koki Niwa. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 9 horas (de Brasília).

continua após publicidade .

"Eu senti isso (sobre ter alcançado a inédita quartas de final) quando todo mundo do Brasil veio me abraçar, senti a emoção de todos, eu até estou ficando emocionado. O último ano não foi fácil, não tive os melhores resultados, mas continuei muito confiante que eu conseguiria voltar a jogar o meu melhor nível.

Agora vou descansar, tentar comemorar um pouco, não tem tanto tempo. Vou aproveitar esse tempo. E depois me concentrar para mais uma batalha", finalizou.

Mais um feito histórico aconteceu na Olimpíada de Tóquio-2020 para o esporte brasileiro. Hugo Calderano venceu uma batalha nesta terça-feira contra o sul-coreano Jang Woojin por 4 sets a 3 - com parciais de 11/7, 9/11, 6/11, 11/9, 4/11, 11/5 e 11/6 -, avançando às quartas de final e tornando-se o melhor do tênis de mesa do Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos.

continua após publicidade .

O mesa-tenista carioca, atual sexto colocado do mundo pelo ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês), já havia igualado, no Rio-2016, a disputa das oitavas de final no tênis de mesa, patamar conquistado pela primeira vez na Olimpíada de Atlanta, em 1996, por Hugo Hoyama.

Em um jogo de alta tensão contra o atual 11.º do mundo, Calderano atingiu o feito histórico de forma dramática. Venceu o primeiro set, mas sucumbiu nos dois seguintes com a precisão de Woojin nos ataques. Chegou a empatar em 2 a 2, contudo mais uma vez o sul-coreano fez uma parcial forte, sem muitas chances para o brasileiro.

continua após publicidade .

O resultado parecia irreversível, considerando as condições da partida até então. Mas o brasileiro parece ter mudado a estratégia, foi melhor nos contra-ataques e no jogo curto e, assim, ganhou os últimos dois sets para dar ao Brasil a chance de chegar mais perto da medalha no tênis de mesa.

"Foi um dia longo com dois jogos, principalmente porque no último mês eu estava treinando só um período, focando mais na intensidade do que na quantidade, então é sempre um desafio você ter tanta intensidade num período tão longo, mas acho que eu consegui gerir muito bem. Esse último jogo foi incrível, eu estava muito bem concentrado nos momentos decisivos. Fiquei boa parte do jogo atrás, então tive de manter a calma e a concentração e continuar acreditando que eu poderia virar, confiando no meu jogo, na minha parte mental, na minha técnica", afirmou Calderano.

Agora, o brasileiro enfrentará o alemão Dimitrij Ovtcharov, 12.º no ranking mundial, que venceu o japonês Koki Niwa. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 9 horas (de Brasília).

"Eu senti isso (sobre ter alcançado a inédita quartas de final) quando todo mundo do Brasil veio me abraçar, senti a emoção de todos, eu até estou ficando emocionado. O último ano não foi fácil, não tive os melhores resultados, mas continuei muito confiante que eu conseguiria voltar a jogar o meu melhor nível.

Agora vou descansar, tentar comemorar um pouco, não tem tanto tempo. Vou aproveitar esse tempo. E depois me concentrar para mais uma batalha", finalizou.