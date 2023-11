Hugo Calderano é tricampeão de tênis de mesa no Pan e Bruna Takahashi leva prata em Santiago

Hugo Calderano é tricampeão pan-americano. O principal mesa-tenista do País confirmou seu favoritismo em Santiago ao superar o cubano Andy Pereira Diez, na decisão, de maneira arrasadora, com 4 a 0 nesta quarta-feira, parciais de 11/3, 11/8, 11/5 e 11/4, repetindo placar contra o rival na Olimpíada de 2016, no Rio. O Brasil ainda subiu no pódio no feminino, com Bruna Takahashi garantindo sua terceira prata na competição chilena.

Para se garantir na decisão, Calderano passou pelo mexicano Marcos Madri na semifinal, também disputada nesta quarta-feira, com vitória por 4 a 1, parciais de 11/8, 11/7, 11/8, 9/11 e 11/5 em 36 minutos de partida.

Com jogo bastante ofensivo, o principal atleta do tênis de mesa do País começou ma decisão de maneira arrasadora, com 11/3 em somente quatro minutos. A segunda parcial foi mais equilibrada, mas novo triunfo, desta vez por 11/8.

Campeão nos Jogos Pan-Americanos de Toronto-2015 e Lima-2019, Calderano não deixou o ritmo cair e precisou de mais cinco minutos para fazer 11/5, se aproximando bastante do cobiçado tricampeonato. Na parcial final fez 11/4 para fechar a final em apenas 21 minutos.

MAIS UMA PRATA

Bruna Takahashi subiu pela terceira vez no pódio do Pan de Santiago, agora em simples feminino. Depois de bater na trave duas vezes no Chile, perdendo as finais das duplas mistas com Vitor Ishiy (garantiu a vaga olímpica), e duplas femininas ao lado de sua irmã, Giulia (conquista inédita) a mesa-tenista mais uma vez flertou com o ouro e deixou a medalha escapar.

A brasileira iniciou o dia com tranquilo triunfo nas semifinais diante da americana Anna Lily Zhang, por 4 a 0, parciais de 14/12, 11/5, 11/8 e 11/5, se garantindo na decisão.

Em grande batalha com a porto-riquenha Adriana Diaz, abriu 3 a 2, mas levou a virada nas duas parciais seguintes, para 4 a 3, e ficou com nova prata após derrota por 11/9, 12/14, 3/11, 11/8, 11/8, 9/11 e 7/11.