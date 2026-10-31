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Hugo Calderano derrota Sidorenko e avança às semifinais do WTT de Montpellier

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O brasileiro Hugo Calderano retornou ao WTT de Montpellier, na França, para a disputa das quartas de final, na manhã deste sábado (31). O adversário da vez foi o russo Vladimir Sidorenko, número 19 do mundo. Em uma partida bem intensa, o sul-americano venceu por 4 sets a 2, com parciais de 5/11, 11/4, 11/4, 8/11, 11/5 e 11/9.

A semifinal será realizada na manhã deste domingo (01). Hugo Calderano enfrentará o vencedor da partida entre o chinês Liang Jingkun e do sul-coreano Jang Woojin.

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O jogo começou melhor para Sidorenko, que rapidamente tomou a vantagem e não deu muito espaço para o brasileiro. Por sua vez, Calderano ainda tentou conter os avanços, mas acabou facilmente dominado pelo oponente nos minutos iniciais. O primeiro set terminou com vitória do europeu por 11 a 5.

O mesatenista carioca melhorou no segundo set e rapidamente construiu uma excelente vantagem, colocando 6 a 0. Embora o russo tenha tido uma pequena melhora, o sul-americano conseguiu fechar com 11 a 4 no placar.

A partida continuou com o mesmo ritmo no terceiro e Hugo Calderano colocou 7 a 1 no placar. Vladimir Sidorenko até tentou buscar o empate, mas terminou com 11 a 4 no placar para o brasileiro, confirmando a virada no duelo, por 2 a 1.

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O empate do europeu veio no set seguinte, em um momento muito mais equilibrado da partida de quartas de final. Os mesatenistas disputaram ponto a ponto até o sexto ponto. No entanto, o adversário de Hugo pediu pausa e conseguiu retornar muito melhor na disputa, confirmando a parcial em 11 a 8.

Mesmo em uma crescente na partida, Sidorenko não segurou o ritmo intenso de Calderano no 5º set. O brasileiro teve um pouco de dificuldade no início da parcial e o duelo teve equilíbrio até o 3º ponto. Depois disso, o sul-americano abriu vantagem e colocou 11 a 5 para ficar a um set da vitória.

O 6º set foi muito agitado e parecia que Calderano iria resolver a partida sem grandes dificuldades. Em um ótimo ritmo, o brasileiro colocou uma grande vantagem diante do russo, por 10 a 4. Com o matchpoint de Hugo, Sidorenko tentou reverter a situação e chegou a fazer nove pontos. Porém, o competidor confirmou a vitória e fez 11 a 9.

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