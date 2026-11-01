Hugo Calderano briga até o fim, mas é eliminado do WTT de Montpellier

O brasileiro Hugo Calderano foi eliminado do WTT de Montpellier, na França, após ser superado pelo sul-coreano Jang Woojin, por 4 sets a 3. A partida das semifinais foi realizada na manhã deste domingo (01) e reservou uma disputa bem equilibrada e teve parciais de 11/8, 8/11, 7/11, 11/7, 14/12, 9/11 e 14/12.

Número 10 do mundo, o sul-coreano enfrentará o alemão Patrick Franziska, número 18 do ranking, que surpreendeu ao derrotar o sueco Truls Möregårdh, atual campeão do torneio e número 4 da ITTF, nas semifinais. A grande decisão do torneio da França acontecerá na tarde deste domingo.

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A partida entre Calderano e Woojin teve equilíbrio do início ao fim. Após um bom desempenho diante do russo Sidorenko, neste sábado, o brasileiro não entrou com o mesmo ritmo e foi dominado no início do confronto, vendo o adversário vencer o primeiro set por 11 a 8.

Nos dois sets seguintes, o brasileiro entrou na disputa e conseguiu encontrar o equilíbrio na partida. Ele conseguiu a virada por 11 a 8 e 11 a 7, respectivamente, colocando 2 a 1 no placar. Mas não conseguiu manter a vantagem por muito tempo e novamente viu o rival ficar à frente, vencendo a quarta e quinta parcial.

No 6º set, Hugo Calderano sofreu diante de Woojin e disputou praticamente ponto a ponto com o rival. No entanto, conseguiu abrir vantagem no final e fechou por 11 a 9, empatando novamente o confronto.

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O duelo reservou outra grande disputa para o último set e os competidores novamente brigaram ponto a ponto. Calderano chegou a ter o match point, mas levou a virada nos momentos finais e acabou eliminado do torneio. O 7º set terminou em 14 a 12.