Hugo Calderano bate inglês e é campeão da etapa de Mascate do circuito mundial de tênis de mesa

O brasileiro Hugo Calderano, mesatenista número 5 do mundo, conseguiu uma vira incrível em duelo com o inglês Liam Pitchford, neste sábado, para se tornar campeão da etapa de Mascate, em Omã, do WTT Contender, parte do circuito mundial de tênis de mesa. Após perder os dois primeiros sets, ele conquistou a vitória por 4 sets a 3, com parciais de 6/11, 1/11, 11/8, 11/0, 11/4, 10/12 e 11/7, em 50 minutos de partida.

Calderano chega, assim, ao terceiro título de WTT Contender neste ano, após ser campeão em Durban, na África do Sul e em Doha, no Catar, ainda no mês de janeiro. Após momentos ruins na temporada, como a eliminação ainda na primeira fase do Campeonato Mundial, disputado em maio, o carioca se reencontrou às vésperas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago - a competição de tênis de mesa começa no dia 29 de outubro. Antes, disputa o WTT Contender Antália, na Turquia, entre os dias 20 e 22.

Calderano fez um início de primeiro set equilibrado com Pitchford, mas, a partir de seu sexto ponto, viu o adversário abrir vantagem até fechar a parcial em 11/6. No segundo set, o brasileiro foi completamente dominado e acabou derrotado por 11 a 0. A situação era completamente adversa e bem difícil de ser revertida. Concentrado, Calderano recuperou a confiança ao fechar o set seguinte em 11/8, com um semblante de alívio no rosto.

O empate por 2 a 2 veio de forma arrasadora, pois a quarta parcial foi vencida por 11 a 0 pelo carioca, que alcançou a virada por 3 a 2 logo em seguida, com vitória por 11 a 4 no quinto set. Depois disso, enfrentou uma parcial mais dura e acabou derrotado por 12 a 10, em uma atuação de ótima reação do inglês. Com 3 a 3 no placar, abriu vantagem no set derradeiro e administrou para fechar em 11/7.

Boa parte da campanha de Hugo Calderano em Mascate foi calcada em seu poder de recuperação. Após estrear com uma vitória por 3 sets a 1, sem maior drama, sobre Chuang Chih-Yuan, teve de buscar a virada no jogo seguinte, contra o francês Jules Rolland, para alcançar o triunfo por 3 sets a 2. Nas quartas, foi soberano diante do português João Geral e venceu por 3 a 0. Mais tarde, na semifinal, mais uma virada: saiu perdendo por 2 a 0 para o francês Simon Gauzy e fechou em 3 sets a 2.