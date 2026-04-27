Houston Rockets evita varrida nos playoffs da NBA, anula LeBron James e derrota Lakers
O Houston Rockets, enfim, venceu a sua primeira partida nestes playoffs da NBA. Diante de um quadro bem complicado, e com uma desvantagem de 3 a 0 nesta etapa eliminatória, a equipe texana bateu o Los Angeles Lakers neste domingo, pelo jogo quatro, por 115 a 96 e evitou o que seria uma varrida e uma eliminação na busca pelo título do torneio.
Quem esperava ver o brilho do veterano LeBron James em quadra assistiu a uma bela atuação de Alperen Sengun e Amen Thompson. Mesmo com o desfalque de Kevin Durant (lesão no tornozelo), os anfitriões contaram com uma boa performance coletiva e lideraram o placar com tranquilidade a partir do terceiro quarto e definiram o confronto.
Cestinha do duelo com 23 pontos, Thompson foi eficiente também na parte ofensiva (colaborou com sete assistências e comentou a importância do resultado positivo para a sequência de disputa dos playoffs contra os Lakers.
"Estou orgulhoso dos caras", disse Thompson. "Com as costas contra a parede, viemos para jogar bem, mas sabemos que podemos fazer isso sempre. E sinto que hoje acertamos os arremessos. Foi a primeira vez que realmente acertamos os arremessos e aproveitamos os erros do adversário." Todo o quinteto titular do Houston marcou pelo menos 16 pontos.
Pelo lado dos Lakers, Deandre Ayton foi o maior pontuador. Ele fez 19 pontos e pegou 10 rebotes antes de ser expulso a cerca de 5 minutos e meio do fim do terceiro quarto por uma falta flagrante 2 em uma pancada na cabeça de Sengun. Sua atuação não foi suficiente para permitir que o Lakers fechasse a série em uma noite na qual LeBron James não teve sua melhor partida.
Ele tinha 10 pontos e nove assistências antes de ser substituído a cerca de 7 minutos e meio do fim. O astro de 41 anos errou todas as três tentativas de longa distância e teve uma atuação apenas discreta.
Após a partida, ele fez um alerta para que seu time volte a jogar com intensidade para obter a classificação. "Se quisermos vencer esta série, precisamos proteger a bola, pegar rebotes defensivos e, obviamente, mostrar essa garra, o que fizemos hoje", disse James.
As duas equipes voltam a se encontrar nesta quarta-feira, desta vez na Crypto.com Arena, pelo jogo cinco dos playoffs. Em caso de triunfo, a franquia de Los Angeles garante o passaporte para a próxima fase da competição.
CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO PELOS PLAYOFFS DA NBA
Toronto Raptors 93 x 89 Cleveland Cavaliers
Portland Trail Blazers 93 x 114 San Antonio Spurs
Philadelphia 76ers 96 x 128 Boston Celtics
Houston Rockets 115 x 96 Los Angeles Lakers
ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA SEGUNDA-FEIRA
Orlando Magic x Detroit Pistons
Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves