Horário de partida entre Brasil e Noruega pode mudar; entenda

O horário da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, pode sofrer uma alteração devido às condições climáticas extremas previstas para este domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Fifa avalia adiar o início do confronto em uma hora, passando das 17h para as 18h (pelo horário de Brasília). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda aguarda a confirmação oficial da entidade, mas já trabalha internamente com a mudança de cronograma. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

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A possível readequação ocorre em resposta a um alerta meteorológico de calor intenso para a região do estádio. Dados da agência AccuWeather indicam que os termômetros devem registrar 34°C no momento da partida, mas a umidade de 59% elevará a sensação térmica para cerca de 39°C, aumentando o abafamento. O cenário também prevê ventos de 13 km/h e 55% de chance de tempestades localizadas, configurando uma das semanas mais quentes na área de Nova York desde 2013.

Mesmo diante das temperaturas atípicas, a CBF informou que não criará um protocolo emergencial, pois manterá os procedimentos já planejados para situações de calor extremo no Mundial. A estratégia da comissão técnica inclui a utilização de coletes de gelo para resfriar o tórax dos atletas e a aplicação de toalhas molhadas na cabeça e nuca durante as pausas. Além disso, os jogadores seguirão planos de hidratação personalizados, desenvolvidos a partir de testes de perda de sais minerais realizados em março.

Os impactos climáticos também devem alterar o planejamento de outras seleções que estão no mesmo chaveamento do Brasil. O duelo entre México e Inglaterra, marcado para as 21h (de Brasília) no Estádio Azteca, pode ser antecipado para as 15h devido ao risco de fortes tempestades na capital mexicana. A medida, ainda não oficializada pela Fifa, visa proteger os envolvidos e evitar os atrasos registrados recentemente no jogo entre México e Equador. O vencedor deste confronto será o adversário de Brasil ou Noruega nas quartas de final.