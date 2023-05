Homem é morto a tiros durante comemoração da conquista do Italiano pelo Napoli

(via Agência Estado)

Um homem de 26 anos foi morto a tiros em Nápoles, no sul da Itália, durante as comemorações do título do Campeonato Italiano, conquistado pelo Napoli na quinta-feira. Outras três pessoas também foram baleadas, mas não correm risco de morte. As informações são do jornal Corriere della Sera.

Após a notícia da morte, parentes do jovem atacaram a unidade de emergência do hospital Cardarelli. A motivação dos disparos ainda é desconhecida pelas autoridades, mas, de acordo com o jornal La Stampa, a vítima tinha ligações com a máfia napolitana. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.

A festa pela conquista do terceiro título italiano do Napoli, o primeiro em 33 anos, durou até o fim da madrugada. Um total de 203 pessoas foram atendidas pelos serviços de emergências de Nápoles durante as comemorações. Foram registrados ataques com facas, torcedores com queimaduras provocadas por fogos de artifício e graves crises de asma causadas pela inalação de fumaça dos sinalizadores.

O terceiro "scudetto" do Napoli veio após o empate por 1 a 1, fora de casa, com a Udinese. Os outros dois títulos haviam sido conquistados em 1987 e 1990, quando Diego Maradona marcou época no clube e se tornou o maior ídolo da história napolitana.

O estádio Diego Armando Maradona foi aberto para os torcedores assistirem ao jogo em telões e uma multidão de mais de 50 mil pessoas compareceram, disparando milhares de fogos de artifício. Também havia muita gente em um mural de Maradona no bairro de Quartieri Spagnoli, no centro de Nápoles.

Vídeos da festa na cidade, a terceira maior da Itália, atrás apenas de Roma e Milão, viralizaram nas redes sociais. Os moradores acendiam e apagavam as luzes das casas, enquanto muitos outros usavam seus carros, repletos de bandeiras, para fazer um buzinaço pelas ruas.

O Napoli alcançou o título ao garantir uma distância de 16 pontos (80 a 64) para a vice-líder Lazio, com apenas cinco partidas pela frente, sendo 15 pontos em disputa. A equipe napolitana acumula 25 vitórias, cinco empates e três derrotas. A equipe tem o melhor ataque e a melhor defesa, com 69 gols marcados e 23 sofridos.