Homem de confiança de Dorival Jr, Alisson renova com São Paulo até 2026: 'Momento muito feliz'

Dorival Júnior não se cansa de elogiar Alisson pela boa temporada realizada no São Paulo. O jogador, que iniciou a carreira como atacante, virou peça fundamental no esquema do treinador, atuando como meia ou mesmo segundo volante. Reconhecendo a importância do versátil camisa 25 - repassou a 7 para Lucas Moura -, o clube anunciou nesta segunda-feira a renovação de seu contrato até dezembro de 2026.

Alisson tinha contrato até o fim de 2024 e o São Paulo se antecipou, acatando pedido de Dorival Júnior e ampliando o vínculo por mais duas temporadas, com uma compensação financeira, até 31 de dezembro de 2026.

"É um momento muito feliz, porque tenho um carinho enorme pelo clube, pelos funcionários e pela torcida. Gratidão enorme. Todos me receberam bem desde o meu primeiro dia aqui. E que eu possa continuar no São Paulo por muitos anos", festejou Alisson, que assinou o novo vínculo ao lado de toda a diretoria tricolor.

O jogador de 30 anos foi revelado como atacante no Cruzeiro e, com Dorival Júnior, se transformou em um "faz tudo" no meio-campo do São Paulo, ajudando na conquista da Copa do Brasil. No clube paulista desde 2022, ele já atuou 84 vezes, sendo 46 nesta temporada - 39 sob a direção do treinador -, na qual fez quatro gols e distribuiu oito assistências.

"A renovação do Alisson é muito importante, ele é um grande profissional, atleta, e comprovou isso durante a conquista da Copa do Brasil. É um momento de felicidade. O Alisson tem muita técnica e é um ativo do São Paulo", afirmou o presidente Julio Casares.

"É uma alegria renovar com o Alisson, que foi um dos jogadores fundamentais na conquista da Copa do Brasil. Ele é importantíssimo, mudou de posição e hoje joga mais no meio de campo. Estamos felizes por ter o Alisson até 2026, porque é a garantia de ter um jogador comprometido e que sempre luta muito", completou o diretor de futebol Carlos Belmonte.