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Homem de 18 anos é preso por suspeita de planejar sequestro do astro francês Mbappé

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um homem de 18 anos, identificado como Clément L, foi preso como suspeito de planejar o sequestro do astro do Real Madrid, Kyllian Mbappé. O atacante foi listado como um dos principais alvos da perigosa gangue francesa. As informações são do jornal Le Parisien.

De acordo com o noticioso, o indivíduo em questão é também conhecido por "Lester Z" e já está preso por roubo à mão armada e exploração sexual. Durante o seu encarceramento, as autoridades descobriram que ele tinha uma lista com 26 nomes como potenciais alvos. Nesta relação constam celebridades do futebol, rappers e empresários de prestígio.

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A descoberta ocorreu durante investigação sobre uma série de crimes violentos ocorridos entre os meses de abril e agosto na região de Neuilly-sur-Seine. O suspeito foi preso após um assalto a uma loja de relógios no mês passado.

O celular apreendido com o suspeito tinha uma lista com endereços de cantores, jogadores e celebridades. Para as autoridades francesas, o camisa 10 do Real Madrid estava na mira da quadrilha, que pretendia abordar o atleta quando ele visitasse Paris.

Clement L. está em prisão preventiva e isolado. Ao ser interrogado, ele disse estar ciente da ilegalidade de seus atos. No entanto, negou ser o mandante de todas os crimes praticados. Ainda segundo a reportagem, mesmo estando preso, ele comandava as ações da quadrilha.

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Segundo as investigações, de sua cela, na prisão de Villepint (Seine-Saint-Dennis), Clement L. dava ordens via Snapchat usando o pseudônimo "Lester Z". Os endereços dos alvos em potencial foram extraídos de seus dois celulares.

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