Holger Rune sobe oito posições após título em Paris e entra no top 10 da ATP

Campeão do Masters 1000 de Paris no último domingo, com uma vitória sobre Novak Djokovic na grande final, o dinamarquês Holger Hune, de apenas 19 anos, entrou no top 10 do ranking da ATP. A atualização da classificação divulgada nesta segunda-feira oficializou a disparada do jovem tenista, que saltou oito colocações para alcançar a décima posição, derrubando o polonês Hubert Hurkacz para 11º.

O dinamarquês também foi para décimo no ranking classificatório para o ATP Finals e irá para Turim, onde será disputado o torneio, como reserva, pois o líder Carlos Alcaraz desistiu de participar por causa de uma lesão muscular no abdômen, sofrida nas quartas de final em Paris, enquanto enfrentava o próprio Rune. O Finals é disputado pelos oito melhores colocados. Com a desistência do fenômeno espanhol, abriu-se uma vaga para o americano Taylor Fritz, que subiu do 11º para o nono lugar. Tal colocação credenciava Fritz apenas ao posto de suplente, agora herdado por Rune.

Fora do Finals, Alcaraz, ainda no topo do ranking da ATP, pode sair do primeiro lugar dependendo dos desempenhos do compatriota Rafael Nadal, preservado na vice-liderança, e do grego Stefanos Tsitsipas, que saiu da quinta para a terceira posição na atualização desta segunda. Se Nadal for campeão em Turim, garante-se como número 1 do mundo. Tsitsipas, por sua vez, precisa ser campeão invicto para roubar o posto de Alcaraz.

MAIS MUDANÇAS NO TOP 10 e MONTEIRO SUBINDO

Com as posições conquistadas por Tsitsipas, o até então terceiro colocado Daniil Medvedev caiu para o quinto lugar, enquanto o norueguês Casper Rudd manteve-se em quarto. O canadense Felix Auger-Aliassime e o russo Andrey Rublev ganharam duas posições cada e subiram para sexto e sétimo lugar, respectivamente. Derrotado por Rune na final parisiense, Djokovic caiu de sétimo para oitavo, acima de Taylor Fritz, em nono após sair do 11º lugar.

A atualização também foi de ascensão para o melhor brasileiro da atualidade. Mesmo eliminado nas qualificatórias do Master 1000 de Paris, no domingo passado, e sem competir ao longo da última semana, Thiago Monteiro saiu da 66ª posição para a 65ª. Depois dele, o representante do Brasil com a melhor colocação é Felipe Meligeni Alves, que subiu sete posições e está em 164º. Matheus Pucinelli de Almeida saltou 15 e está em 199º.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º - Carlos Alcaraz (ESP), 6.820

2º - Rafael Nadal (ESP), 5.820

3º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.350

4º - Casper Rud (NOR), 5.020

5º - Daniil Medvedev (RUS), 4.065

6º - Félix Auger-Aliassime (CAN), 3.995

7º - Andrey Rublev (RUS), 5.530

8º - Novak Djokovic (SER), 3.320

9º - Taylor Fritz (EUA), 2.955

10º - Holger Rune (DIN), 2.911