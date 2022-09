Holanda vence EUA e garante primeiro lugar no Grupo D da Copa Davis

(via Agência Estado)

Botic van de Zandschulp e Tallon Griekspoor venceram suas partidas de simples diante dos norte-americanos Taylor Fritz e Tommy Paul para garantir o primeiro lugar da Holanda no Grupo D das finais da Copa Davis. Os holandeses venceram o confronto por 2 a 1.

Van de Zandschulp fez o ponto decisivo, ao bater Fritz, o número 12 do mundo, por 2 sets a 0, com parciai de 6/4 e 7/6 (7/3), após Griekspoor abrir a disputa com vitória por 7/5, 7/6 (7/3) sobre Paul.

Com o primeiro lugar garantido, os holandeses Rajeev Ram e Jack Sock acabaram derrotados por Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop nas duplas.

Estados Unidos e Holanda já tinham a garantia de alcançar as quartas de final com duas vitórias cada no Grupo D. Como vencedora do grupo, a Holanda vai enfrentar o vice-campeão do Grupo C, Austrália ou Alemanha.

Os EUA enfrentarão o vencedor do Grupo A, provavelmente a Itália. Os italianos jogam neste domingo, diante da Suécia, em Bolonha.

Também neste sábado, a Croácia derrotou a Argentina por 3 a 0 e somou a segunda vitória após perder na estreia para a Itália. Já o Canadá foi superado pela Sérvia por 2 a 1, em Valência, mas está nas quartas de finais mesmo assim, pois soma duas vitórias no Grupo B.

A França derrotou a Bélgica por 2 a 1 no Grupo C, no qual Austrália e Alemanha já estão com vaga assegurada na próxima fase.

Confira os resultados deste sábado:

Grupo A - Terceira rodada - Bolonha (Itália)

Croácia 3 x 0 Argentina

Borna Gojo (CRO) venceu Sebastian Baez (ARG), 6/1, 3/6 e 6/3

Borna Coric (CRO) bateu Francisco Cerundolo (ARG), por 6/4 e 7/6 (7/6)

Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO) superaram Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos (ARG), por 6/2 e 7/5

Grupo B - Terceira rodada - Valência (Espanha)

Canadá 1 x 2 Sérvia

Laslo Djere (SER) ganhou de Gabriel Diallo (CAN), por 6/2 e 6/2

Felix Auger-Aliassime (CAN) eliminou Miomir Kecmanovic (SER), por 6/3 e 6/4

Miomir Kecmanovic/Filip Krajinovic (SER) venceram Alexis Galarneu/Vasek Pospisil (CAN), por 2/1 e desistência.

Grupo C - Terceira rodada - Hamburgo (Alemanha)

França 2 x 1 Bélgica

Richard Gasquet (FRA) derrotou Michael Geerts (BEL) por 6/3 e 6/3

David Goffin (BEL) venceu Benjamin Bonzi (FRA), por 6/3, 5/7 e 6/3

Nicolas Mahut/Arthur Rinderknech (FRA) superaram Sander Gille/Joran Vliegen (BEL), por 6/3 e 7/6 (8/6)

Grupo D - Terceira rodada - Glasgow (Escócia)

EUA 1 x 2 Holanda

Tallon Griekspoor (HOL) bateu Tommy Paul (EUA), por 7/5 e 7/6 (7/3)

Botic van de Zandschulp (HOL) superou Taylor Fritz (EUA), por 6/4 e 7/6 (7/3)

Rajeev Ram/Jack Sock (EUA) ganharam de Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop (HOL), por 4/6 7/6 (7/3) e 6/4