Holanda anuncia convocação para a Copa do Mundo com destaque para o corintiano Memphis Depay

A Holanda vai contar com um jogador corintiano na busca pelo seu primeiro título de Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, o treinador Ronald Koeman anunciou a lista de jogadores que vão ao Mundial e Memphis Depay surge como um dos pilares do elenco para o torneio de seleções.

Presente nas edições de 2014, no Brasil, e também no Catar, em 2022, o atacante de 32 anos aparece na lista de 26 jogadores que vão em busca do posto de campeão na competição que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá.

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Os holandeses estiveram muito perto de dar a volta olímpica em três oportunidades na história das Copas. Em 1974, o time liderado por Cruyff parou na anfitriã Alemanha. Quatro anos mais tarde, o conjunto europeu voltou a ficar com o vice-campeonato diante da Argentina, em Buenos Aires.

A última vez que a Holanda esteve em uma final foi em 2010, na Copa da África do Sul. Na ocasião, o título ficou com a seleção da Espanha, que venceu a decisão pelo placar de 1 a 0, com um gol do meio-campista Iniesta.

Inserida no Grupo F, a Holanda faz o seu primeiro jogo no dia 14 de junho, diante do Japão, em Dallas. O segundo compromisso acontece seis dias depois da estreia, contra a Suécia, em Houston. O último confronto da fase de classificação da Copa do Mundo será em Kansas City, contra a seleção da Tunísia, no dia 25.

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CONFIRA OS CONVOCADOS DA HOLANDA PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) e Bart Verbruggen (Brighton)

Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham)

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Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton)

Atacantes: Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).