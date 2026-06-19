Hino Nacional Brasileiro é eleito como o mais bonito da Copa do Mundo

O Brasil já garantiu o primeiro lugar na Copa do Mundo de 2026, mas fora dos gramados. Um ranking elaborado pelo jornal estadunidense The New York Times, publicado nesta sexta-feira (19), elegeu o Hino Nacional Brasileiro como o mais bonito entre os 48 países que disputam o torneio mundial. A avaliação concedeu nota 9/10 à composição brasileira, superando, inclusive, os hinos dos países-sede.

-LEIA MAIS: Vídeo de previsão para jogo entre Brasil x Haiti com tampinhas ganha a web



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A análise musical do The New York Times ressaltou as características marcantes do hino brasileiro. O jornal destacou a glória da introdução orquestral de 28 segundos e o ritmo acelerado das palavras cantadas na maior parte do tempo. O texto da publicação pontuou que, apesar de durar pouco mais de dois minutos, o tempo parece não ser suficiente para conter a mensagem sobre não temer a batalha, o colosso destemido e a pátria amada.

A crítica do veículo também relembrou episódios passados para contextualizar o impacto do hino no atual torneio. A publicação observou que, na partida contra o Marrocos, a execução não teve as lágrimas emocionadas e o melodrama vistos antes da famosa semifinal disputada no Brasil, em 2014. Ainda assim, o jornal avaliou essa mudança de postura como positiva e reforçou que o Hino Nacional Brasileiro continua sendo um dos melhores do mundo.

O ranking completo do The New York Times conta com representantes de diferentes continentes. Logo atrás do Brasil, a França aparece na segunda colocação, seguida por Portugal, que completa o top 3. A lista dos 10 mais belos hinos ainda inclui, em ordem decrescente, Colômbia, Escócia, Equador, Argentina, Egito, Uruguai e Bósnia e Herzegovina.