Hellmann valoriza 'fase de treinos' e aguarda volta de atletas machucados na Vila

O técnico Odair Hellmann festejou a boa largada do Santos na Copa sul-americana com a vitória na Bolívia e tratou de valorizar o trabalho feito por ele e seu estafe durante o tempo em que o clube ficou sem jogos oficiais por causa da eliminação precoce no Campeonato Paulista.

Para o comandante, a dedicação do elenco teve como reflexo o bom desempenho fora de casa na Copa sul-americana. "O resultado foi importante principalmente pela retomada do trabalho. Ficamos muito tempo sem jogar, mas mesmo assim a equipe conseguiu buscar uma evolução dentro de campo", afirmou o treinador.

Além da Copa do Brasil, o time da Vila Belmiro já se arma para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 16 de abril. Ele conta com o retorno de peças importantes. Entre elas, a volta do zagueiro Maicon e do meia Soteldo.

Em fase de recuperação de uma cirugia no ombro, o venezuelano, dono da camisa dez do Santos, vem trabalhando para acelerar seu retorno. Em suas redes sociais, ele divulgou suas nova chuteiras, que tem como detalhe uma homenagem a Pelé. A peça traz a inscrição "Eterno Rei Pelé" e conta ainda com o ano de nascimento do maior jogador de todos os tempos: 1940.

Odair espera poder contar com o jogador para reforçar o time no Campeonato Nacional dando assim mais opções de escalar o time na parte ofensiva. Maicon, recuperado de lesão na coxa, é outro que cumpre processo de transição física. Reintegrado, ele deve formar a zaga titular ao lado de Eduardo Bauermann.