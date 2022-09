Hélio dos Anjos reitera desejo de seguir na Ponte Preta em 2023

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O bom trabalho realizado na Ponte Preta fez Hélio dos Anjos ser procurado nos últimos meses por clubes que disputam a Série A do Brasileiro. Mesmo valorizado, o treinador decidiu permanecer no Moisés Lucarelli e já deixou claro mais de uma vez a vontade de manter essa parceria em 2023.

continua após publicidade .

Hélio dos Anjos assumiu a Ponte Preta na reta final do Paulistão e não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série A-2. O presidente Marco Antônio Eberlin deu um voto de confiança ao treinador, que espera recompensar com o retorno do clube à elite estadual.

"Para mim, trabalhar na A-2 com a Ponte vai ser um grande privilégio, uma grande oportunidade. Não vejo qualquer demérito em fazer a A-2, principalmente pela grandeza da Ponte Preta. Isso me estimula muito. O que também me estimula bastante é a boa relação com o clube, não somente com o presidente, com capacidade grande de administrar situações, mas também com a direção. Gosto do clube como um todo. Se eu tiver a oportunidade de continuar na Ponte, estarei muito bem", disse Hélio dos Anjos à Rádio Brasil, de Campinas.

continua após publicidade .

O foco do treinador, neste momento, está em atingir o "número mágico" para escapar do rebaixamento na Série B do Brasileiro. Só depois disso é que a conversa entre Hélio dos Anjos e diretoria será intensificada.

"Acho que tudo vai ter o seu tempo certo para ser conversado. Acredito na possibilidade muito grande da continuidade do trabalho a partir do momento que a gente definir nossa situação da Série B, que ainda exige cuidado", alertou Hélio dos Anjos.

Na oitava colocação, a Ponte Preta tem 40 pontos, a oito da zona de rebaixamento e também do G-4. O time volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, pela 31ª rodada da Série B.