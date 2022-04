Hélio dos Anjos esboça mudanças na escalação da Ponte Preta para duelo com o CRB

Da Redação

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Hélio dos Anjos deve fazer mudanças no time titular da Ponte Preta no jogo deste sábado, contra o CRB, no Estádio Moisés Lucarelli, pela terceira rodada.

Após entrarem bem na derrota para o Operário, por 2 a 0, em Ponta Grossa (PR), o volante Ramon Carvalho e o atacante Echaporã podem aparecer nos lugares de Wesley e Matheus Anjos, respectivamente.

Titulares nas duas primeiras rodadas da Série B, os dois vinham sendo os principais alvos dos torcedores alvinegros e devem amargar o banco de reservas.

Existe ainda a possibilidade de Hélio dos Anjos fazer outra mudança. Autor do gol contra que abriu caminho para a vitória do Operário, o lateral-direito Bernardo tem a vaga ameaçada por Norberto, que volta de contusão.

A provável escalação da Ponte é: Caíque França, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício e Artur; Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Léo Naldi; Echaporã, Danilo Gomes e Lucca.

Na zona de rebaixamento da Série B, a Ponte Preta tem apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas e amarga um jejum de dez partidas sem vitória em 2022.