Hélio dos Anjos deve repetir escalação da Ponte Preta contra o Vasco

Sem novos problemas por questões médicas e suspensões, a Ponte Preta não deve ter mudanças para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A preparação foi encerrada com uma atividade na manhã desta terça-feira, em Campinas (SP), e o técnico Hélio dos Anjos deu a entender que vai repetir o time escalado na vitória sobre o CRB, por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, no último sábado.

A novidade entre os relacionados pode ser o volante Moisés Ribeiro, que volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática por ter sido expulso na derrota para o Operário, por 2 a 0, em Ponta Grossa (PR), quando estava no banco de reservas.

Já o zagueiro Léo Santos ainda se recupera de dores no joelho e o volante Wesley se reabilita de um desconforto muscular. Ausência contra o CRB por questões familiares, o zagueiro Fabrício deve mais uma vez ficar fora do time.

A provável Ponte Preta para buscar a segunda vitória seguida na Série B é: Caíque França; Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi e Ramon; Echaporã, Danilo Gomes e Lucca.